廚房滅蟲｜廚櫃現過百飛蟲殺蟲水無用！專家1招2日見效首要非滅蟲

廚櫃、吊櫃不僅是收納各式各樣廚具的地方，這些潮濕陰暗的角落，也是蚊蟲滋生的溫床。早前，有網友在Facebook專頁帖文，表示家中剛完成裝修數個月，廚房廚櫃就突然湧出大量飛蟲，就算用漂白水清潔後問題依然持續。究竟問題的根源在哪裡？應該如何解決呢？



廚櫃飛蟲是癭蚋 繁殖驚人問題惡化極棘手

香港潮濕多雨，在家中發現蚊蟲出沒不罕見，不過樓主家中廚櫃卻湧出過百隻飛蟲，情況較為嚴重。樓主在帖文中展示了一張相片，相中的紙巾滿佈了過百隻橙色一點點的蟲屍。滅蟲專家任永強看過圖片後表示，廚櫃出現的昆蟲是癭蚋，蟲身呈橙紅色，他強調它們的壽命只有2至3天，但繁殖率極高，癭蚋數量會在數天時間以幾何級數上升，若放任不管，原先簡單的問題會變得非常棘手。

有網民帖文，表示家中受蟲患困擾。（Facebook專頁@家居裝修分享谷）

滲水漏水助長霉菌生長 噴殺蟲水完全無效

任永強指，由於癭蚋以霉菌作為糧食，所以它們一般都會生長於潮濕陰暗的環境。如果廚櫃有滲水或漏水，導致霉菌滋生，癭蚋就會快速繁殖。雖然樓主表示曾用漂白水清潔及使用環保殺蟲劑，不過問題絲毫沒有改善。任永強指，癭蚋會躲藏在木板的深處，所以就算用殺蟲劑或者漂白水，都只能殺死一小部分，並不能完全解決問題，「要根絕問題，第一步不是除蟲，而是尋找及解決導致滲水或漏水的問題，減低濕度。」

去除霉菌保持乾爽 最快3天可除蟲

癭蚋的生命周期短，若然可改變它們的生長環境，問題自然得到解決。任永強指第一步是要除霉，「市面上一般除霉劑都已經有十分理想的除霉效果，只要去除霉菌，就可以抽濕保持廚櫃乾爽，市民亦可用風筒將潮濕的位置吹乾，如果癭蚋的問題不嚴重，一般2至3天昆蟲就會完全消失。」

任永強表示，要杜絕癭蚋，首先要去除所有霉菌，之後就要抽濕，保持環境乾爽。（網上圖片）

如果問題依然持續，市民或者要考慮請專業人士協助。任永強表示，他們會用高效殺蟲藥水，用針筒打入木板內，從內部殺死昆蟲。他表示雖然市面上有部分五金店會有出售殺蟲藥水，不過不建議市民自行購買使用。完成之後，廚櫃亦需要保持通風乾爽。若然受潮的問題太嚴重，任永強指拆除廚櫃是唯一可行的辦法。

按圖看3個除蟲辦法

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