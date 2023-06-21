入伙１個月全屋油漆現裂痕竟然關季節事？　１種油漆有效對坑天氣

一年四季都有人裝修，但四季裝修都有各自的優缺點。近日有網民於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文，講述自己新居入伙僅一個月時，發現廚房、客廳、睡房牆身油漆已經開始出現裂痕，即使裝修公司曾上門補油，情況亦沒有好轉，認為是師傅的手工問題。不過不少網民則持相反意見，更有人表示是事主選錯時間上油漆而導致。究竟甚麼時間上油漆才最理想？油漆的選擇又有甚麼要注意？



事主賴裝修師傅手勢唔好 網民：是天氣問題

事主在貼文中指，自去年10月入伙開始，全屋牆身都開始慢慢出現裂痕。裝修公司其後曾經兩次到訪事主家中進行補油，惟沒多久後又開始出現裂痕。事主認為裝修師傅手工欠佳，故決定不支付裝修尾數，同時另聘師傅進行補油。

按圖即看事主情況：

不過，一眾網民則不太同意事主的看法，有網民認為是因牆壁本身已有裂痕，才會讓油漆出現裂痕，不過有網民則反駁指，全屋牆身都有裂痕並不可能，故認為是收水裂紋的原因導致，不應在收水期間再進行補油。同時亦有網民建議，應待冬天才進行油漆工程，油漆狀態才最理想。

春天裝修最棘手 冬天上油效果最佳

收水裂紋是常見現象，所謂「收水」，是指重造或新造的牆壁的泥水批盪隨著濕度下降而收縮，令牆身出現收水裂紋。收水裂紋一般會在半年內停止增長，屆時便可一次過修補。

除了收水裂紋會導致油漆在短時間內出現裂痕以外，因應溫度變化、濕度變化、光線照射等，也會令油漆產生裂紋，因此應避免冷熱溫度和濕度差異過大、長期被太陽直射，上油漆的時間亦非常重要。記者就相關問題請教裝修設計公司員工鄭先生，他表示因應四季天氣變化，進行油漆工程亦會有不同結果。

因應四季天氣變化，進行油漆工程亦會有不同結果。（Unsplash）

春天裝修 回南天油漆易發霉

春天回南天會帶來潮濕天氣，亦會令裝修工程變得棘手，尤其油漆工程面對潮濕天氣會變得難乾，而且油漆吸收空氣中的水分，牆壁油漆雖然不會裂開，但則有機會出現顏色不均，甚至發霉。因此在春天進行油漆工程時要注意防潮，盡可能保持室內乾燥。

夏天裝修 溫度濕度差會導致油漆開裂

夏天是裝修行業的旺季，炎熱夏天除了為大家帶來高溫，更為大地帶來雨水和颱風。雖然夏天天氣乾燥，油漆容易乾，但一旦遇上大雨，便會使空氣濕度劇增。為了避免牆壁發霉、溫度和濕度差異導致牆壁油漆開裂，應避免在雨天或颱風天進行油漆工程，保持通風和定時抽濕。

秋天裝修 乾燥天氣油漆易乾裂

很多港人會選擇在秋季裝修，因為氣候相對穩定，木材不容易發霉，油漆容易乾。但經油漆工程後，牆面或會因為乾燥天氣、水分流失太快而出現油漆乾裂，因此在秋天進行油漆工程時應適當加濕。如入伙後遇上牆壁油漆乾裂，應等待遇上濕度較高的天氣（例如：春天）時再進行修補。

冬天裝修 溫度太低油漆難乾

冬天屬於裝修淡季，但其實冬天天氣乾燥，能夠有效減少空氣中塵土微粒的吸附，此時刷出的油漆效果最佳。但冬天氣溫較低，水分蒸發較慢，一旦遇上大風，油漆未乾時容易黏附塵土。因此在冬天進行油漆工程時要注意在無風的天氣下進行，室內溫度亦不宜太低。

四季裝修各有優劣 五合一乳膠漆能對抗天氣

一年四季都有人裝修，但四季裝修都有各自的優缺點。鄭先生則表示五合一乳膠漆相對能夠應對不同天氣和季節。雖然五合一乳膠漆價格較貴，但能有效釋放牆身內部潮氣水氣、降低發霉機會，有防水、防菌防霉、可遮蓋細微裂紋的功效，耐用亦可保護家居牆面。