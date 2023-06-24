廚房裝修｜電磁爐冇預通風位恐爆炸！加工補救5招預多少空間至啱?

嵌入式電磁爐近年大受歡迎，因為無火煮食相對安全，四周環境溫度亦不會大幅提高。電磁爐還是氣體爐都各有好處，但同樣亦須跟從相關安裝指引，才能保障用家安全。早前有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示將安裝嵌入式電磁爐，但廚櫃內沒有預留散熱孔，擔心熱氣會在櫥櫃內積聚。



電磁爐損壞冇預風口 事主擔心散熱問題

事主發文表示將在廚房安裝嵌入式電磁爐，惟裝修師傅沒有預留通風孔或排氣口讓電磁爐散熱，師傅指櫥櫃內部空間夠大，毋須設置散熱孔或排氣口，但事主依然擔心熱氣會在櫥櫃內積聚，或因過熱而讓電磁爐損壞。（請按下圖👇👇👇）

網民教路２方法 煮飯打開櫥櫃自行加工通風孔

有網民表示若溫度過高，電磁爐玻璃面有機會爆裂，不過亦有網民指留言指電磁爐過熱會自動關閉，故不用加裝通風口亦可。有網民則表示「電磁爐一定要散熱，氣體爐就唔洗」，建議事主若擔心過熱，可在煮食時打開櫃門幫助散熱。有網民則建議事主可自行加工，在櫥櫃面板加裝通風孔。

電磁爐溫度過高易損壞 ３方法助通風散熱

根據消委會指引，嵌入式電磁爐面須於枱面開孔，爐底亦需留有足夠空間散熱及保持通風良好，若沒有足夠通風或會導致加熱面板溫度過高而損壞。（請按下圖👇👇👇）

如果爐具下是抽屜，應在枱面開設通風口；如爐具下方是櫥櫃，應加裝隔板避免櫥櫃內部過熱，用家亦可安裝玻璃或不銹鋼托架以助通風。此外，市面上不少爐具公司會在安裝說明書列明櫥櫃須設有通風排氣口，以讓電磁爐有足夠空間散熱，不同爐具或有不同要求。（請按下圖👇👇👇）

氣體煮食爐不用通風？ 機電署：有爆炸風險

無論是嵌入式電磁爐還是嵌入式氣體煮食爐，都有建議的使用和保養指引，對於爐具的通風和散熱亦有相應安裝要求。根據機電工程署網頁指引，嵌入式氣體煮食爐的櫥櫃應設有至少120平方厘米的高位通風口；如果安裝在低位，則應至少有240平方厘米以助煮食爐底部散熱。爐具公司亦會在安裝說明書列明櫥櫃須設有通風排氣口或百葉窗以助通風。（請按下圖👇👇👇）

機電署亦提醒，若沒有為氣體煮食爐提供適當通風口，一旦發生輕微燃氣洩漏，燃氣會積聚於櫥櫃內，無法及時散去，如用家未能及時發現，而積聚的石油氣一旦到達危險濃度並接觸到火源或熱源時，便會發生火警，甚至爆炸。用家亦應避免於爐具下方放置過多雜物或安裝焗爐，或會阻礙爐具散熱引發危險。