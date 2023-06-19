廚房設備｜貪方便做少1步 電磁爐發出惡臭！專家教５大使用禁忌

近日有人於Facebook群組《Oh yes 有得整》發文，表示電磁爐下方位置因長期有油漬和污水流入電磁爐底部散熱位置，久而久之出現異味，但未知能夠如何清洗，因此向網民求助。究竟可以如何避免電磁爐出現異味？電磁爐又有甚麼使用禁忌？



為方便不打膠 油脂菜汁漏爐底發臭

為求清潔方便，有不少人或會避免在電磁爐上的四周使用玻璃膠，亦有人為了整體雅觀性，為避免玻璃膠發霉變黑而沒有為電磁爐四邊打膠。事主亦同樣為了方便日後清潔，沒有為電磁爐打膠，導致會有液體、油脂、菜汁等流到電磁爐的底部，令電磁爐下方散熱位置有臭味，但不知道應該如何清潔。

有網民指如果電磁爐四邊沒有打膠，理應能夠輕鬆托起底部進行清潔，惟要謹記應先切斷電源，待電磁爐乾透後才重新接駁電源。有網民亦建議事主即使不打膠，亦應在四邊加裝防水海綿封條或封邊膠條以防止油漬污垢、食物殘渣等流到散熱口，否則不但氣味問題無法改善，電磁爐更會因而損壞。

打膠用作防污填縫 ２個替代方案均可行

記者就相關情況想裝修學院校長鄧世民（Simon）查詢，他回覆指打膠的步驟除了是為了防止污垢以外，亦有填縫作用。提到有人會為了避免玻璃膠發霉變黑影響美觀而拒絕打膠，Simon則表示只要定期清潔、使用防霉產品便可輕易移除，即使發霉情況嚴重，只要重新打膠便可，其實非常方便。不過，他亦同意網民建議，認為防水海綿封條或封邊膠條亦能有效阻止污垢流入，是可行的替代方案，但亦認為玻璃膠才能做到完全無縫的效果，要使用防水海綿封條或封邊膠條則要留意是否完全無縫。

電磁爐5大使用禁忌 正確保養增壽命

Simon亦提到，油漬污垢、食物殘渣等會影響電磁爐功能，令電磁爐壽命大大縮短，要正確保養電磁爐應勤力清潔，同時亦要避免５大使用禁忌。

1 錫紙盤切忌直接烹調

如果將錫紙包裝的食物或錫紙盤直接放置在電磁爐上烹調，錫紙會融化於電磁爐上，除了有機會損壞電磁爐外，亦有可能令電磁爐融化。

2 勿讓電磁爐受重力

不少人因為廚房較小，會利用電磁爐的平面位置放東西，或者會一次性煮一大鍋的食物，但一般電磁爐的承重不超過5公斤，若擺放太多東西或超過承重標準的食物連鍋具於電磁爐之上，有機會損壞電磁爐，甚至讓玻璃面爆裂。

3 切勿阻擋周邊和底部散熱

電磁爐有進氣孔和出氣孔，若使用電磁爐的時候阻擋了周邊和底部散熱或者通風不足，電磁爐的加熱面板有機會因過熱而損壞。

在櫥櫃安裝排氣口有助電磁爐散熱。（Oh yes 有得整＠Facebook群組）

4 煮食後切勿立即斷電

在使用電磁爐後，不應立即切斷電源。有部分電磁爐內部設有風扇作幫助零件散熱用，風扇繼續開動，可讓爐底散熱及面板降溫。

5 忌選用不合適鍋具

選用電磁爐使用的鍋具時，應避免使用底部不平或粗糙的鍋具，電磁爐面一旦被刮花，會令清潔電磁爐更困難，更會影響電磁爐的導熱功能。煮食時亦不應在電磁爐面上頻繁拖拉鍋具，此舉或會令玻璃面磨損而退化。

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