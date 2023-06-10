消暑湯水食譜｜冬瓜西瓜皮翠玉飲清熱益心美顏　這樣喝經期都啱飲

夏天食療最重要是消暑清熱，但如果湯水清熱，而性質過分寒涼，又會擔心補身變傷身。這次的消暑翠玉飲由中醫師推介，不但老少皆宜，就算月經期間都可安心飲用！



翠玉飲。（攝：古曦朗）

冬瓜西瓜橙皮廚餘再造 益心清熱養生茶

夏天最常吃到的消暑食材，非冬瓜和西瓜莫屬了。這次湯飲材料非常簡單環保，只需用到平日拿去扔掉的冬瓜、西瓜皮，加上橙皮和糖冬瓜即可。翠玉飲清熱解暑、益心美顏，更生津止渴，可提高免疫力抵抗病菌。

翠玉飲。（攝：古曦朗）

消暑翠玉飲老少皆宜 蠶豆症、月經期間都飲得

這次的翠玉飲經註冊中醫師許秀欽改良，删除了蠶豆症人士不能喝的金銀花，添加了具維他命C的橙皮。這湯飲清熱但不會過分寒涼，女性月經期間只要是熱飲便可。

現時是大暑天，翠玉飲不會很涼，它主要是解暑、生津止渴，提高免疫力，月經期間要熱飲。 許秀欽醫師

按下圖看材料功效：

翠玉飲不但材料簡單，其製作過程也相當容易。把所有材料下鍋後煲20分鐘，再關火焗10分鐘即可，但若想橙香更出眾，可在瓜皮下鍋後，過一會才下橙皮，這可令橙香更出。而且橙皮具維他命C，可增強身體抵抗力，老少皆宜。

按下圖看翠玉飲食譜：

翠玉飲食譜

材料：

西瓜皮 250克

冬瓜皮 250克

橙皮 1個

糖冬瓜 適量

水2公升

做法︰

1 把冬瓜皮、西瓜皮洗淨切塊。

2 橙皮洗淨去白肉切絲，並準備適量糖冬瓜。

3 糖冬瓜、冬瓜皮、西瓜皮冷水下鍋，大火煲滾再落橙皮。

4 中火煲20分鐘，最後焗10分鐘即可。

不失敗秘訣：

~橙皮要削走白色部分，只要橙色皮才不會有苦味。

~橙皮遲一點下鍋，橙味會更好。

資料來源：註冊中醫許秀欽