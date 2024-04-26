卜泥解決｜食霉菌真菌一隻年產1200粒卵　專家教4招杜絕預防卜泥

卜泥怕什麼?近日香港連續多日有雨，加上潮濕翳焗的天氣，更容易令林林總總的蚊蟲在家中滋生。有專家表示，要根本性解決卜泥的問題，不是使用大量漂水和殺蟲水，只要一個方法，就可以杜絕和預防它們入侵！



卜泥別稱「書蟲」 惟食物不止書本

卜泥這個名字看似不常見，不過它又稱「書蟲」、「書蚤」，是嚙蟲的一種，是家居常見的害蟲之一。卜泥食什麼？滅蟲職人Pest Killer表示，它身長只有約1毫米，大小與一般螞蟻無異，呈白色、灰色或棕啡色。雖然別名與書有關，不過它們的糧食不止於書本，卜泥的糧食包括霉菌、真菌和纖維，亦有部分會以穀物或麵粉為食。

卜泥活潑於潮濕陰暗的地方，而且繁殖率極高，只需要短時間，數量就會以幾何級數上升。（資料圖片/Facebook專頁@家居裝修分享谷）

繁殖隨濕度幾何級增加 4招消滅卜泥

香港夏天潮濕，更何況連續多日有暴雨，家居濕度經常高企，容易滋生霉菌。滅蟲職人指，卜泥喜歡潮濕的環境，因為環境濕度高就會令霉菌滋長，而以霉菌為食物的它們就會被吸引，所以它們可以在屋內任何濕度高的地方繁殖，一般來說，木製家具、書櫃、紙箱、陰暗的牆角等都是它們繁殖的溫床。另外，卜泥擁有極強的繁殖能力，滅蟲職人表示它們在一年內可以產卵3至6次，而且每次可以產下20至200粒卵不等。若然卜泥有充足的食物，繁殖率更會有爆發性增長，只需要一星期它們的數量就可以上升10倍或以上。

滅蟲職人指，卜泥的生命十分脆弱，殺蟲水、漂白水及酒精等都有效殺死它們。（資料圖片）

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雖然卜泥對人類無害，亦不會咬人或致敏，不過數以百計在家居的一角出現依然有礙觀瞻，而且影響家居衞生。滅蟲職人Pest Killer表示，事實上卜泥的生命十分脆弱，一般只要按壓便會死亡。若然卜泥已經蔓延開去，滅蟲職人建議可以使用殺蟲水、漂白水及酒精等，都可以有效去除卜泥。不過殺死它們只是治標的方法，最根本的解決辦法是降低室內的濕度。滅蟲職人表示，卜泥只可以在相對濕度高的環境中存活，假如濕度低於60%以下，它們就會因缺水而死亡。滅蟲職人建議在潮濕季節，要保持家居環境的乾爽，善用抽濕機和冷氣機抽取空氣中多餘的水分，才可以杜絕和預防昆蟲和霉屋。

滅蟲職人指，最根本的解決辦法是降低室內的濕度，令卜泥因缺水而無法適應家居的環境。（資料圖片/黃寶瑩攝）

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滅蟲職人PestKiller

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