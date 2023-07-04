廚房動線｜開動洗衣機擋廚房門要求救！廚房3寶爐具電器擺放3貼士

廚房電器擺位也有學問？不少人在裝修或佈置廚房時都會考慮使用的物料、廚房動線、分區、電掣數量等問題，但原來廚房電器和爐具的擺位同樣重要。曾經有維修師傅指出，不少網民因為洗衣機在運作期間跳出，阻擋廚房門開啟而向他求助，但原來除了洗衣機的擺放位置外，雪櫃、鋅盆和煮食爐的擺放位置同樣有學問，一旦出錯，更有機會引發火災！



廚房三寶安放位置

市面上的廚房型態多元，最常見的廚房設計為U型、L型、雙排二字形或一字型等四種。掌握好「廚房三寶」：雪櫃、鋅盆、煮食爐的安裝位置，便可以大大提升廚房的整體動線。

一字型廚房的設備順序通常為雪櫃、鋅盆、煮食爐；雙排二字形廚房的鋅盆和煮食爐會在同一面，對面則為雪櫃和洗衣機或其他電器、收納櫃等；U型和L型廚房則會將雪櫃、鋅盆和煮食爐分開放置。（請按下圖👇👇👇）

留意電器擺位避免危險 雪櫃洗衣機遠離廚房門

除了以上三種廚房必備的家具，不少家庭也會在廚房放置洗衣機、焗爐等電器，因此亦須考慮相關電器的擺放位置，是否能夠與其他鄰近電器「融洽相處」，以免引發危險。

１ 雪櫃避免放近煮食爐 放近門需留意開門方向

不少人為了拿取食物方便，會將雪櫃放近廚房門。廚房門開啟與冰箱門開啟應避免衝突，否則會影響廚房動線或阻礙開門。購買冰箱時應先確定擺放位置，然後確定開門方向。

消委會則建議可將雪櫃擺放在陰涼、通風的地方，並確保四周有足夠散熱空間。市面上大部分雪櫃均採用異丁烷為雪種，以及含有環戊烷的隔熱物料，惟這些化合物均屬於易燃品，因此應避免將雪櫃放近煮食爐等熱源。雪櫃太近熱源除了有機會損壞雪櫃，更有機會因生火、搶火而引發火災或令火勢加劇。（請按下圖👇👇👇）

２ 洗衣機遠離廚房門 避免運作時移位阻門開啟

香港居住環境狹窄，不少家庭都會將洗衣機放在廚房。不過，不少人曾經歷洗衣機阻擋廚房門，廚房門無法開啟，最後需求助專業人士處理。由於洗衣機在運作時會產生猛烈震動，有機會移位、跳出，阻擋了廚房門。如果在洗衣機運作的時侯剛好正在煮食，更有機會因為廚房門被阻擋，無法進入而引發危險。因此，洗衣機應遠離廚房門，如必須靠近廚房門，應避免內開形式，宜改用防火趟門，或將廚房門改為向外開。（請按下圖👇👇👇）

３ 煮食爐底下不建議安裝焗爐 阻礙散熱或會引發危險

無論是嵌入式電磁爐或氣體煮食爐，對於爐具的通風和散熱都有相應要求。煮食爐和焗爐同樣屬於溫度很高、需要較長時間散熱的電器，因此爐具底下不建議安裝焗爐以免損壞面板、阻礙散熱而引發危險。如果兩者同時開啟，更有機會因煮食爐過熱而引致火警。

根據食環署建議，焗爐應放於低過操作者視線水平的位置，安裝在肩膀至腰間的高度，可避免因取出食物而造成燙傷，同時亦能確保四周均有足夠散熱空間。如必須在煮食爐底下安裝焗爐，應該在櫥櫃內安裝通風口以預留足夠空間讓兩者散熱，同時亦應避免同時開啟。（請按下圖👇👇👇）