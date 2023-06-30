行街市｜元朗街市烏頭$10菜心$12/3斤　食環執法檔主棄貨後續....

元朗有兩大街市，分別是同益街市及大橋街市，今次記者走訪元朗大馬路南邊的同益街市，發現街市的海鮮及肉類價格未算很便宜，但反而較貴價的黑毛豬肉及本地豬肉更受青睞，與走平價路線的直銷菜及本地菜同樣受歡迎，反映元朗市民的消費力高。

攝影：黃偉麟



元朗同益街市（攝影：黃偉麟）

海鮮集中在同益街市地下，同益街市的面積不小，差不多是荃灣楊屋道街市的２倍，面積接近大埔市政街市。地下海鮮檔雖然不置於十室九空，但一樓蔬菜檔空置率十分高，相信是被外圍元朗新街地下的菜檔搶去人流。

休魚期海鮮選擇少 冰鮮魚成主導烏頭$10條

休魚期還未完結，同益街市內多以冰鮮魚成為主導，差不多每檔都是售賣一份份的冰鮮魚，價錢不比深水埗或旺角街市便宜，沒有$15/份的馬頭魚，這裡馬頭魚最便宜也要$25/8條，而紅衫魚$30/6條，黃鱲鯧$30/條，鱭魚$10/10條，鮑魚$50/7隻，扇貝$50/4隻，龍躉頭腩$60/份。海鮮最有驚喜是兩種魚，分別是當造的大眼雞魚$35/2條，以及烏頭魚最便宜$10/條。

按下圖看元朗街市有那些海鮮：

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直銷菜本地批發菜各有所愛

同益街市一樓為蔬菜市場，但空置率十分高，主要售賣質素較高的本地批發菜或有機菜，人流不多。相反，走到同益街市外圍，元朗新街地下的菜檔則人頭湧湧，有連鎖式的直銷菜檔，也有專賣本地批發菜，兩者人流也多，正所謂鹹魚白菜，各有所愛。記者昨天直到6時許，也未見$10/4份的蔬菜，最平也是$10/3份。比較多人喜歡以一斤斤的形式購買，如通菜$13/2札，菜心$12/3斤，茄子$10/5條。依記者所見，元朗市民較喜歡自己揀的中價蔬菜，消費力也較深水埗或旺角高。

按下圖看元朗街市有那些蔬菜：

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食環連番執法 新街各檔棄貨自保

元朗新街早上8時至晚上8時為行人專區，以往都是各檔爭相霸佔之地，各檔會將貨品擺出行人路銷售，造成長期水洩不通。昨天剛好碰上食環嚴打阻街，經過食環執法後，各檔都有所收斂。但到了6時左右，各檔主以為食環收隊，馬上把貨物放回行人路，以發泡膠箱及木板搭建成簡陋的小攤檔。

充公貨品如何處置？

誰知食環署職員在6時15分再次回到元朗新街，不少檔主則採取棄貨自保策略，以逃避食環執法。相對阻街的罰款來說，這些簡陋的小攤檔及貨品成本不高，所以檔主會矢口否認與貨物有關，甚至有檔主即時關門。食環署職員在拍照後，便把貨物移走。記者上前向食環署職員查詢，詢問這種棄貨自保策略，會否難以執法？以及這樣貨品會怎樣安置。

食環署職員回覆指，這些貨物已經成為證物，並會送到警署暫時存放，至於棄貨自保，食環署只是執法部門，並會根據現場證物、環境證供及相片來控告商戶。記者相信，檔主這種策略，會為食環署執法帶來不少難度。

元朗新街以往水滯不路的情況。（網上圖片）

按下圖看食環署於新街執法：

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黑毛豬比本地豬更受歡迎 豬肉最平$24斤

豬肉檔同樣集中於元朗新街，有大約10至20檔，不像其他街市，這裡的定價好像沒有共識，普遍都是豬肉任何位置$28至$30/斤，當中只有一檔$24/斤，但未見有人搶購，反而，專售賣黑毛豬的豬肉檔，踏入減價時段，黑毛豬肉$100/3斤，便馬上出現人龍，另外，專買本地豬的肉檔，高至$48/斤，也不乏支持者。

按下圖看元朗街市有那些肉類：

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按下圖看元朗街市有那些水果：

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按下圖看元朗街市有那些特色小店：

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以上價格日期：2023年6月29日18:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

