驗樓DIY｜一手樓驗樓$4呎自己驗一樣得　必備5工具 點驗廚房滲水?

自行驗樓可以嗎？有什麼要注意？無論是一手樓還是二手樓，驗樓都是非常重要的步驟。不過，很多準買家或者計劃買樓人士未必想花費聘請專業驗樓人士進行驗樓程序，但自己又不了解驗樓的程序和注意事項，在驗樓時或難以發現隱藏問題，延誤維修導致問題加劇。為何新樓落成仍然要驗樓？究竟自行驗樓需要帶被什麼工具？



一手樓發展商負責執修 交樓後有問題或要業主承擔

即使一手新樓剛落成，仍然有驗樓的必要性，雖然新樓較少出現結構性問題，但仍然有機會出現油漆裂紋、污跡、鏽跡等瑕疵需要執修。

一般而言，一手樓都會有「驗樓期」，買家在簽發入伙紙後，可以在約一個星期的驗樓期內進行驗樓，並通知發展商進行執漏。當執修完成，單位達到合格標準，業主便可以正式收樓。如果在交樓後才發現單位有問題，發展商未必會受理，業主可能要自己承擔維修費用。

發展商會為一手樓提供驗樓期，新業主驗樓後發現有問題，可向發展商提出進行執漏。（資料圖片）

驗樓師原來不受規管！ 驗樓費每呎$3-4

不少人都會聘請專業驗樓人士進行驗樓程序。坊間的驗樓費用為每呎$3-4，會因應單位面積而有所不同。以400呎單位為例，費用大概需要$1600。

消委會指，尋找註冊建築測量師、建築師或工程師驗樓是較好選擇。（資料圖片）

不過根據消委會資料，香港並沒有任何法定的驗樓師資格及認證方式，此職業亦毋須考取牌照，因此在聘請驗樓師前，應留意其相關資格及經驗。消委會亦建議尋找註冊建築測量師、建築師或工程師進行驗樓。

如果對於驗樓師的專業資格有所保留，又希望省卻金錢，只要有足夠認知，自行驗樓亦無不可，惟要注意應清晰及簡潔地列出執修要求，並拍照為憑，務必在訂明限期內以書面方式提交執修要求。

驗樓必備５大工具 驗廚廁滲水最重要

一手樓驗樓，除了要核對單位間隔、用料及附送物件是否如售樓書所述，亦要進行三大範圍的檢查，包括防水、電力、和造工。造工是指家具或設施的表面有否刮花等瑕疵。至於電力和防水，則需靠驗樓師或業主親自測試，尤其廚房和廁所等有高滲水漏水風險的空間。消委會亦有為選擇自行驗樓的人士提供驗樓工具清單。

按圖即看驗樓必備５大工具：

１ 濕度計

濕度計可以用作測試廚房、浴室有否滲水，牆身有沒有滲水跡象。由於滲水問題未必會一時三刻便滲漏到牆壁表面，濕度計則可以測試牆身濕度，以確保廚房和廁所做足防水層。牆身或天花的濕度，20%以下屬正常，21%至34%屬輕微或間歇滲水，35%至79%屬明顯滲水，80%以上屬嚴重滲水，需要立刻處理。

２ 紙巾

紙巾可以測試滲水問題。驗樓時可以先打開廚房和廁所水喉，然後用手或紙巾輕觸鋅盤水喉，如紙巾沾濕，即喉管有滲水問題。另外，嘗試將廚房和廁所鋅盆放滿水，用廁紙印在鋅盆底部，如果紙巾沾濕，反映鋅盆滲水，要及早更換。

３ 他筆

「他筆」可以用作測試電掣位是否有電力供應，尤其在廚房、客飯廳等電掣位較多的地方。只要將食指頂住他筆的頂端，拇指和中指、無名指輕輕捏住保持其穩定，然後將他筆尖插入電掣位。只要他筆中間位置的氖管發光，則代表電掣位電力供應正常。（請按下圖👇👇👇）

４ 平水尺

平水尺可以用作測試地板、窗台、牆、門等的水平。使用平水尺進行量度時，需要把平水尺貼實於物件表面，兩條玻璃管其中一個氣泡便會移向中間。假如氣泡剛好在兩條線的中間點，即表示物件表面是水平或垂直。

５ 電筒

電筒可以用作檢查陰暗、難以直接觀察的地方，例如：假天花、櫃頂等。假天花常見於廚房和廁所，有機會遮蓋了漏水問題。因此買家應該除了檢查假天花內喉管設施，亦應以電筒照明看清內裡有無水漬或生銹等，必要時亦可配合鏡子查看鬼祟位置的情況。