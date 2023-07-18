廚房裝修｜牆身爆異物又臭又核突可致哮喘？專家1招根治「壁癌」

牆身爆出不明物體！有網民於Facebook群組《家居維修交流平台》發文，表示有朋友出現家居問題。該網民指朋友住處的房間與廚房之間的間隔牆爆出像灰塵般的不明物體，近距離更能聞到生銹味。該名網民嘗試清理，惟幾天後又打回原形，於是發文詢問網友原因和解決辦法。



間隔牆爆出不明物體 網民：發達啦！

按圖即看牆壁情況：

該網民續指，間隔牆以英泥沙和磚建成，一面為房間油漆牆，另一面則為廚房瓷磚牆，懷疑是霉菌入侵，但不知何故會出現如此情況，亦不知道能夠如何解決問題。不少網友笑指「異形嚟㗎，唔好行咁埋」、「一睇就知黑松露啦」、「發達啦，靈芝嚟㗎」；亦有網民指有可能是泥水材料過期，遇潮變霉、建牆時有雜質滲入或垃圾掉入泥沙漿，隨著時間過去，雜質爆出導致出現此情況。

專家：垃圾不至於會爆出物質 推斷與滲漏有關

記者就相關情況向裝修學院校長鄧世民（Simon）查詢。Simon指出間隔牆內即使內藏雜質或垃圾，亦不至於會爆出灰塵般又輕又碎的物質。因此，他推斷牆身有機會出現漏水或滲水問題，因而令內在膨脹。不過目前單靠相片亦難以下判斷。（請按下圖👇👇👇）

Simon亦指，在牆身生長出來的東西一律歸納為「壁癌」。壁癌是指在混凝土、磚塊等材質中存在的可溶解的成分隨水溶解，在水分蒸發後，析出白色的鹽類附着物質。

潮濕氣候成溫床 壁癌４大分類

出現壁癌，除了因為潮濕的氣候問題，亦可以因為牆身防水工程沒做好、上油漆時沒有完全乾透，使水氣夾在油漆層之間、外牆有裂縫，雨水滲入牆壁產生水氣，繼而產生壁癌。壁癌亦被稱為「白華」，會依據產生的原因、成分的不同而有不同形態。

１ 初始白華

水泥在開始凝固的時候，會因為水分蒸發而在表面析出白色物質，通常會發生在外牆磁磚的接縫處。

初始白華在水泥凝固後便不會再產生，而且只會輕附在牆面，一段時間後便會自然消失，對結構並無損傷。

２ 乾式白華

乾式白華是水分與水泥中的化學物質結合後形成的含水結晶。因為結合的過程中體積會膨脹，有可能會造成水泥牆面被擠破。

按圖即看壁癌分類：

3 濕式白華

當滲入牆面的水分太多，將部分化學物質帶出牆身，在水分蒸發後形成結晶，或是隨水流沉澱，便會形成濕式白華。

濕式白華在舊樓中最常見，亦難以根治。通常會集中於同一處，沿着牆面的裂縫，再覆蓋到其他地方。只要水源不被斷絕，便會不斷產生，而且可能腐蝕鋼筋，出現結構問題。

４ 晶狀鹽

晶狀鹽的主要成分是硫酸鹽或氯化鹽等可溶性鹽類。這些物質並非產生自混凝土，有可能是攪拌過程中被污染水或攪拌材料滲入而造成。

晶狀鹽會讓混凝土強度降低，甚至風化破碎。若是硫酸鹽，可能對混凝土造成硫化作用；氯化鹽則會腐蝕鋼筋，出現結構問題。

壁癌不清理影響健康 專家教簡單解決方法

無論屬於哪一類壁癌，Simon表示解決的辦法相同。只要檢查牆的另一面浸水沒有源頭，便可以將牆身剝落的鬆脫物徹底清除，然後進行填充和封固，再重新上油便可。

不過，如果出現壁癌後不加處理，除了影響美觀外，更會影響健康。由於出現壁癌的牆身會滋生黴菌和細菌。黴菌的孢子會散逸在空氣中，若住客本身患有鼻敏感、過敏、皮膚病等，吸入粉塵與黴菌，有機會引起氣喘、呼吸困難、發燒等疾病。