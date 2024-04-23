滅蟻方法｜螞蟻咬人入屋3原因唔只食物引誘！專家3招滅蟻最怕1物

螞蟻怕什麼？今年香港特別熱，還有時常下雨，炎熱凍濕的天氣令市民透不過氣之餘，就連昆蟲都捱不住。早前，有網民在Facebook專頁《香港滅蟲關注組》帖文，表示家中有螞蟻出沒，更有網友提醒它會咬人。有滅蟲專家指，除了尋找食物之外，天氣都是它們入侵家居的原因之一。



有網民表示，家中出現螞蟻，有網友更表示它會咬人。（圖片來源：Facebook專頁《香港滅蟲關注組》）

常見螞蟻：中華單家蟻、小黃家蟻和小黑蟻

樓主表示，屋企最近發現不少螞蟻，會彈跳兼動作敏捷，懷疑還會咬人，所以帖文向網友求助。滅蟲專家任永強表示，圖中的螞蟻有機會是中華單家蟻，會出沒於屋企內，並且會主動叮咬人類，屬於害蟲的一種。他續指，螞蟻入侵屋內不罕見，除了中華單家蟻之外，常見的蟻亦有小黃家蟻和小黑蟻等。

食物吸引 螞蟻呼朋喚友入屋開餐

螞蟻是一種群居性的昆蟲，負責分工合作外出覓食。任永強表示，螞蟻會走入民居，首要原因是家中儲存了不少食物，包括糖、食物的碎屑等。萬一有螞蟻發現食物，它們會通知同伴協助搬運食物，久而久之就愈來愈多螞蟻入屋覓食。

任永強表示，天氣太熱或者下大雨都會令居住在野外的螞蟻離巢入屋。（資料圖片）

炎熱潮濕雨水淹沒家園 螞蟻被逼遷移入屋

除了食物之外，原來還有其他原因逼使它們入侵人類家居。任永強說：「螞蟻一般會在泥土中築巢，所以對環境的改變特別敏感。香港的夏天特別炎熱，以上星期為例，氣溫長期維持在攝氏30度以上，不單令人感到辛苦，對螞蟻來說亦十分難受，所以它們會傾向尋找陰涼的位置築巢及生活，而住宅就是其中一個理想的地方。」此外，大雨亦會大大縮窄了它們的生存空間，任永強表示，香港春夏季潮濕多雨，加上正值風季，蟻巢容易被雨水淹浸，失去家園的螞蟻就更有意欲走入室內築巢。

螞蟻動輒過百隻出沒 專家教3大方法滅蟻

任永強補充，零星的螞蟻在家中出現並不罕見，就算放任它們都不會對家中的衞生造成影響。不過它們選擇在家中築巢就另當別論。他說：「一個蟻巢動輒都過百隻螞蟻出沒，如果不及早清除它們，它們就會擴散至家中不同角落，到時候清除它們就更麻煩了。」要清除家中的螞蟻，任永強建議可以在超市購買蟻餌，就能夠清除絕大多數的螞蟻。除此之外，亦要保持家居衞生，減少它們食物的來源就可以逼使它們離開家居。

螞蟻怕什麼?

另外，任永強表示，螞蟻對糖情有獨鍾，相反最怕酸性味道，他建議市民可以用稀釋的白醋，並且噴灑在它們出沒的地方，特別是地腳線、窗台、外牆、花槽邊等，都可以驅趕它們，避免它們入屋。

任永強表示，可以先用蟻餌消滅家中絕大多數螞蟻，再用其他方法，驅趕其餘蟻離開室內。（資料圖片）

按圖看滅蟲專家推介滅蟻3方法

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滅蟲專家任永強（圖片由受訪者提供）