內地客《小紅書》批港餐廳歧視！收服務費冇服務 四捨五入收多2毫

自助下單仍要收取加一服務費合理嗎？近日有一位來港旅遊的內地網民於《小紅書》上以「香港餐廳收服務費正常嗎？」為題發文，指在香港旅遊時進入某間燒肉店用餐時，沒有被告知需要收取服務費，卻在結帳時發現有「加一」和「四捨五入」額外收費，整個過程亦未有提供相應服務，懷疑自己因說普通話而被區別對待。



內地網民不滿餐廳收服務費冇服務 港人：再不願意也得給

該名內地網民亦指，店家雖然收取了服務費，但卻沒有提供相應服務，表示「聽（到）我們說話，我喊她（侍應）都不搭理我」，反而對說粵語的人服務則很熱情。帖文引來不少香港網友回覆，有網友留言指「服務費是常識吧」、「再不願意也得給」、「服務費並不會因為沒有服務而不收」，表示香港除了街邊小吃店以外，基本餐廳都會收取服務費。

自助下單不應收服務費？ 黃家和：經營成本不跌反升

不少香港人更在帖文下留言，指目前很多餐廳改成二維碼下單，但仍然要收取加一服務費令人反感，直言「QR code下單有加一我不會再去」。（請按下圖👇）

香港餐飲食肆收取「加一服務費」早已是飲食文化中的約定俗成，某部分餐廳更會在新年時收取「加二」、「加三」服務費。不過，隨著科技發達，近年不少食肆都改成自助下單以節省成本，惟不少港人認為自助下單沒有服務，餐廳卻繼續收取「加一服務費」不合理。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則曾在商台節目上表示，食客使用二維碼落單，可提高製作和送餐效率。雖然手機下單可以減省部分人力，但餐廳仍然有清潔、上菜、執枱等服務，針對有下單困難的客人，員工亦須提供協助，餐廳成本仍在，加上薪酬增加，經營成本不跌反升。黃家和認為，「加一服務費」不應以自助下單來衡量是否合理。

沒有清晰公告收「加一」屬違法 罰款$4000

雖然「加一」收費時約定俗成，但業界仍然需要在當眼位置（例如：餐牌、餐廳出入口）清晰說明食肆有收取「加一服務費」的收費，否則屬不良營商手法，可被海關控違反商品說明條例內的「誤導性遺漏」罪名。

據香港海關《商品說明條例》個案小冊子紀錄，曾有日式餐廳在晚市時段額外收取顧客加一服務費，但餐廳並無在餐牌上列明，亦無以其他方式事先向顧客說明，直至結賬時顧客才知悉有關費用，結果被控作出屬誤導性遺漏的營業行為，罪名成立，被判罰款4,000元。

餐廳「四捨五入」多收２毫 網民：不能忍！

除了「加一服務費」，帳單中亦有一項收費為HK$0.2的「四捨五入」收費。現時有不少食肆均採用「四捨五入」的結算方式，以減少收取毫子及方便運算。不過該名內地網民是使用電子支付方式，並非現金支付，惟餐廳依然採用四捨五入的計法。有網民表示第一次遇見有此收費的餐廳，認為「多收了兩毛」的行為不合理、不能忍。事主亦指對該項收費有疑問，未知是否對他們有區別對待。（請按下圖👇）

食肆銷售手法投訴增加 「四捨五入」收費惹爭議

消委會最新公布，今年上半年共接獲123宗涉及食肆鎖售手法的投訴，比2022年同期的78宗，共增加45宗，增幅達57.7%，其中亦包括食肆四捨五入的收費爭議。

消委會指出，商戶不應將四捨五入視為約定俗成或理所當然的規定。如食肆沒有在當眼位置（例如：餐牌、餐廳出入口）清晰說明、清楚顯示或公告有關安排，而消費者亦不知情，有關安排或未能對消費者構成約束力。因此，食肆只能收取足額或採用「四捨」方式收費，不能行使「五入」收取額外款項。

此外，消費者亦應在入座前細閱食肆的收費告示，及主動向店員了解是否有其他硬性收費。於結帳前，消費者亦應仔細檢視帳單，待確認無誤時才付款。倘若消費者發現食肆於沒有清晰提示的情況下收取額外費用，消費者可聯絡海關，從法律途徑追討。