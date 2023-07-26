蒸焗爐｜焗豬肉乾玻璃門自爆！保養期代理拒更換　2招辨自爆/他爆

撰文：陳映蓉
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蒸焗微波爐無故爆玻璃？近日有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示日前使用蒸焗微波爐，以焗爐模式翻熱一塊豬肉乾食用，在翻熱不足一分鐘的過程中出現怪聲，打開爐具後發現玻璃爆開，事主致電客服要求更換被拒，於是發文希望網友「避雷」，同時幫忙分析如何看出玻璃的碎裂是人為或是自爆。

無法證實是否人為導致　未過保養期都冇得保

事主在帖文中詳述，由於蒸焗微波爐未過保養期，於是致電熱線要求更換，惟客戶服務部卻以「玻璃面不屬於保養範圍」為由拒絕，並指如果要更換需要支付HK$550的維修費，事主拒絕方案後，客服人員則指有機會是事主使用不正確而導致，惟事主則指出「如果我放咗金屬入微波嘅話，就應該成部機爆炸或壞，而唔應該淨係爆玻璃」。（請按下圖👇👇👇）

數天後，客服人員再次致電事主，指因「無法證明是否人為導致」而拒絕提供免費保養，並表示可以提供八折優惠予事主進行更換，惟事主認為玻璃爆裂並非人為導致，拒絕妥協，並要求與其上司對話，客服員工則表示是次決定是「客戶服務部上司級比嘅終極指示」。

網友圍爐：雪櫃都爆過　同樣被拒絕提供免費保養

事主發文後，引來不少同病相憐的網友「圍爐」。有網民指蒸焗爐的蒸煮食物效率低，甚至不及明火煮食爐好，事主則回覆指「所以我已經唔用佢個蒸嘢功能。點知焗塊豬肉乾食都會爆」。帖文中亦有幾位網民指出，除了蒸焗微波爐外，亦曾經歷雪櫃玻璃面自爆，同樣被拒絕提供免費保養更換，更有人直指該代理保養公司「垃圾」。（請按下圖👇👇👇）

如何分辨玻璃面是否自爆？

一般強化玻璃破裂，如果玻璃面因外力撞擊而造成，玻璃應該會呈現蜘蛛網狀，中心紋理密集而往外擴展，如果玻璃屬於自然爆裂，紋路則會比較平均而呈現顆粒狀，因此認為事主的情況屬於自爆。（請按下圖👇👇👇）

撇除誤擊玻璃脆弱點　２原因導致玻璃自爆

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報導受訪時指，撇除誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，亦會令玻璃自爆，此情況並不算罕見。此外，亦有機會在搬運過程中無意刮花了玻璃表面，細微瑕疵導致玻璃不穩定，在長時間在烈日照射或悶熱環境下而自爆。故Simon建議市民在驗收時，應注意玻璃面是否有刮花痕跡或缺裂，便可避免玻璃面爆裂風險。（請按下圖👇👇👇）

圖片中玻璃碎片內的黑點為硫化鎳，如果在裂紋中心看見小黑點，基本上屬於自爆。（網上圖片）

此外，烤焗部份食物時，有些人為了避免食物過乾，會在烹調途中加入少許水份。但這樣做會令焗爐出現大量蒸汽，而且冷水碰到高溫的焗爐玻璃門，亦會有破裂的風險，因此使用時要避免加水。

蒸焗爐清潔要注意　器具並非每種模式均適用

消委會亦提醒，消費者不應使用磨損性的清潔用品清理爐門上的玻璃表面，以免因玻璃上的劃痕而導致玻璃碎裂，使用時應注意焗爐內發熱線及表面的高溫。在使用方面，蒸焗微波爐在不同模式下亦有相應限制。

在使用微波爐模式時，鋁箔或鋁箔容器、金屬器具、再生紙和報紙均不能放入爐具中；至於在使用烤焗模式時，則不能使用塑膠容器、保鮮紙、冷凍或烘焙袋、廚房用紙、木製容器等等器皿，以免發生危險。

玻璃面會因為甚麼原因導致爆裂粉碎？

撇除誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，雪櫃玻璃面爆裂粉碎的原因可以是因為玻璃中的硫化鎳結晶物產生異變，會令玻璃自爆。此外，玻璃自爆亦有可能是···

烤焗食物可以加入水分嗎？

這樣做會令焗爐出現大量蒸汽，而且冷水碰到高溫的焗爐玻璃門，亦會有破裂的風險，因此使用時要避免加水。此外，在使用蒸焗爐時，所用的器具亦要注意···

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