蒸焗爐｜焗豬肉乾玻璃門自爆！保養期代理拒更換　2招辨自爆/他爆

蒸焗微波爐無故爆玻璃？近日有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示日前使用蒸焗微波爐，以焗爐模式翻熱一塊豬肉乾食用，在翻熱不足一分鐘的過程中出現怪聲，打開爐具後發現玻璃爆開，事主致電客服要求更換被拒，於是發文希望網友「避雷」，同時幫忙分析如何看出玻璃的碎裂是人為或是自爆。



無法證實是否人為導致 未過保養期都冇得保

事主在帖文中詳述，由於蒸焗微波爐未過保養期，於是致電熱線要求更換，惟客戶服務部卻以「玻璃面不屬於保養範圍」為由拒絕，並指如果要更換需要支付HK$550的維修費，事主拒絕方案後，客服人員則指有機會是事主使用不正確而導致，惟事主則指出「如果我放咗金屬入微波嘅話，就應該成部機爆炸或壞，而唔應該淨係爆玻璃」。（請按下圖👇👇👇）

數天後，客服人員再次致電事主，指因「無法證明是否人為導致」而拒絕提供免費保養，並表示可以提供八折優惠予事主進行更換，惟事主認為玻璃爆裂並非人為導致，拒絕妥協，並要求與其上司對話，客服員工則表示是次決定是「客戶服務部上司級比嘅終極指示」。

網友圍爐：雪櫃都爆過 同樣被拒絕提供免費保養

事主發文後，引來不少同病相憐的網友「圍爐」。有網民指蒸焗爐的蒸煮食物效率低，甚至不及明火煮食爐好，事主則回覆指「所以我已經唔用佢個蒸嘢功能。點知焗塊豬肉乾食都會爆」。帖文中亦有幾位網民指出，除了蒸焗微波爐外，亦曾經歷雪櫃玻璃面自爆，同樣被拒絕提供免費保養更換，更有人直指該代理保養公司「垃圾」。（請按下圖👇👇👇）

如何分辨玻璃面是否自爆？

一般強化玻璃破裂，如果玻璃面因外力撞擊而造成，玻璃應該會呈現蜘蛛網狀，中心紋理密集而往外擴展，如果玻璃屬於自然爆裂，紋路則會比較平均而呈現顆粒狀，因此認為事主的情況屬於自爆。（請按下圖👇👇👇）

撇除誤擊玻璃脆弱點 ２原因導致玻璃自爆

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報導受訪時指，撇除誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，亦會令玻璃自爆，此情況並不算罕見。此外，亦有機會在搬運過程中無意刮花了玻璃表面，細微瑕疵導致玻璃不穩定，在長時間在烈日照射或悶熱環境下而自爆。故Simon建議市民在驗收時，應注意玻璃面是否有刮花痕跡或缺裂，便可避免玻璃面爆裂風險。（請按下圖👇👇👇）

圖片中玻璃碎片內的黑點為硫化鎳，如果在裂紋中心看見小黑點，基本上屬於自爆。（網上圖片）

此外，烤焗部份食物時，有些人為了避免食物過乾，會在烹調途中加入少許水份。但這樣做會令焗爐出現大量蒸汽，而且冷水碰到高溫的焗爐玻璃門，亦會有破裂的風險，因此使用時要避免加水。

蒸焗爐清潔要注意 器具並非每種模式均適用

消委會亦提醒，消費者不應使用磨損性的清潔用品清理爐門上的玻璃表面，以免因玻璃上的劃痕而導致玻璃碎裂，使用時應注意焗爐內發熱線及表面的高溫。在使用方面，蒸焗微波爐在不同模式下亦有相應限制。

在使用微波爐模式時，鋁箔或鋁箔容器、金屬器具、再生紙和報紙均不能放入爐具中；至於在使用烤焗模式時，則不能使用塑膠容器、保鮮紙、冷凍或烘焙袋、廚房用紙、木製容器等等器皿，以免發生危險。