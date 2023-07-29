煲飯貼士｜網民實測加1飲品台灣米煮出和風白飯！香軟Q彈粒粒分明

煲飯加一物好食程度立即加倍？近日有一名台灣網民於Facebook群組《我愛全聯-好物老實説 》發文，指自從吃過日本的米飯便念念不忘，於是上網查找煮出地道日本飯的方法，嘗試後發現煮出來的米飯不止粒粒分明有光澤，而且非常香甜有嚼勁，不少網友看了都紛紛表示想嘗試。



白飯煮出日本風味全靠梳打水 網民實試大讚好味！

該名台灣網民指，在網上爬文後得悉如要煮出地道日本飯，可以用梳打水煲飯。米和氣泡水的比例為1：1.2（米：氣泡水），先用普通水進行洗米工序，將洗米水倒掉後直接加入梳打水煮便可。（請按下圖👇👇👇）

由於該名網民家裡採用長濱金剛米而非日本米，為了更有日本風味，她特意選擇來自日本富士山水源的梳打水來煲飯。她在文末更大讚「牛肉片捲上Q彈的白米飯，真的好吃到不行」，不少網友隨即到超市「掃貨」，有網友則嘗試以法國品牌的梳打水煲飯，亦同樣大讚口感一流！

梳打水令米粒均勻受熱 選擇梳打水須注意1事

根據台灣網站氣泡生活的說法，由於氣泡水的主要成分為「二氧化碳」，梳打水所產生的氣泡在加熱時會膨脹，同時會令米粒在烹煮過程中呈現站立狀態，令每一粒米飯都能夠均勻受熱，自然會更飽滿富彈性。不過要注意的是，梳打水應選擇無糖、無額外添加劑的梳打水。如果選擇經過調味的梳打水，米飯會因而導致味道吃起來不自然。經梳打水煲出來的飯，經過冷藏後用來炒飯同樣會粒粒分明。

要煮出美味軟糯的米飯，除了使用梳打水煲飯，浸米的步驟也有技巧。消委會表示，在正式煮米前，可以先把米用溫水浸泡30分鐘或用冷水浸泡約2小時，令米粒充分吸收，讓米內的澱粉酵素令澱粉較易轉成游離糖，增加飯粒的甘甜味，提升口感。消委會亦提醒，切勿將米重複清洗，以免營養流失。

梳打水好處多 用作洗菜洗水果比普通水更好

除了用梳打水煲飯，根據美國媒體Epicurious報導，美國新澤西州餐廳The Greeks餐館的主廚約翰庫蘇里斯（John Koutsouris）亦曾表示，他在七年前偶然嘗試在製作鬆餅時，在麵糊中加入梳打水，發現氣泡會在麵糊受熱時膨脹，製作出來的鬆餅更有空氣感、更蓬鬆，成為好吃鬆餅的最關鍵要素。

除了料理用途外，有專家在2017年曾發表有關梳打水的研究報告，指出使用梳打水清洗水果和蔬菜是最有效的去除農藥方法之一。研究報告指，用氣泡水清洗蘋果12-15分鐘，表面和蘋果皮下並沒有殘留任何農藥殘留，表現比用醋、鹽溶液和白開水清洗要好。

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