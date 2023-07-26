甲狀腺癌｜內地歌手馮提莫爆患甲狀腺癌 食太多十字花科菜致癌？

甲狀腺癌其實不會致命？內地網紅歌手馮提莫近日在社交平台上自爆罹患末期甲狀腺癌，並已經進行了手術。雖然手術治療順利，但手術後的副作用令使她聲音沙啞疲弱無法唱歌．一度不想活下去。不過有網民指其實甲狀腺癌並不是甚麼大病．只要接受治療，存活率非常高。甲狀腺癌真的不會致命嗎？如何預防罹患甲狀腺癌？



香港十大常見癌症之一 女性發病率僅次於子宮體癌

甲狀腺癌為香港十大常見癌症之一，根據癌症網上資源中心的數據顯示，在2020年，甲狀腺癌新症共有978宗，佔本港癌症新症總數的2.9%，女性比男性的發病率約為3.8比1，位列本港常見女性癌症的第5位，僅次於子宮體癌。（請按下圖👇👇👇）

甲狀腺癌４症狀 治癒率超過9成

甲狀腺癌分為：乳頭狀癌、濾泡狀癌、髓質癌、退行發育癌。甲狀腺癌當中以乳頭狀癌最為普遍，亦多見於年輕女性，其治癒率超過9成，是人類最好治療的癌症之一。惟沒好好治理的乳頭狀癌會演變為退行發育癌，若演變為此癌症則不容易治癒。（請按下圖👇👇👇）

家族史是甲狀腺癌的主要危險因子，罹患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病、曾接觸大量輻射（例如：幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療）亦是甲狀腺癌的成因之一。如出現聲音沙啞、持續咳嗽、頸痛或喉嚨痛、頸部前端有無痛硬塊，則有機會是罹患甲狀腺癌。

預防甲狀腺癌３方法 碘不足或過量均增患癌風險

１ 放鬆心情

馮提莫在帖文中表示，經歷網絡暴力和被造黃謠令她心裡積壓了不少負能量。長期處於抑鬱或暴躁的狀態或情緒波動較大，會容易導致神經紊亂，讓內分泌失調、引發甲狀腺相關疾病。同時，熬夜會減弱甲狀腺的功能，並增加罹患甲狀腺癌的機率。尤其甲狀腺機能不佳者，更須減少熬夜的次數，以防罹患甲狀腺癌。

２ 吸收足夠碘質

衞生署近日發表碘質水平主題性報告，調查發現35歲或以上港人碘攝取量不足。碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損。

甲狀腺激素的產生需要足夠的碘質，世界衛生組織建議則19歲以上成人每日需要攝取150微克碘，孕婦及授乳婦女每日需要攝取250微克。衛生署則建議市民以加碘食鹽代替一般食鹽，並選吃碘質豐富的食物（例如：乾海帶及紫菜、介貝類水產及海魚、奶類製品），以維持足夠的碘營養。

但必須注意的是，無論碘不足，還是碘過量，都有可能增加甲狀腺疾病風險，攝入過多碘質同時亦可能導致「甲亢」、「甲減」，甚至自身免疫性甲狀腺炎。

３ 進食適量十字花科蔬菜

美國甲狀腺學會亦發表研究報告，指進食適量十字花科蔬菜可以顯著預防、減緩甲狀腺疾病。十字花科蔬菜最大特色，是其有助防癌的功效。十字花科蔬菜含有豐富的抗氧化物，當中為這類蔬菜帶來刺鼻和苦味的含硫植物化學物質—硫代葡萄糖苷。

硫代葡萄糖苷經烹煮及被人體消化後，會轉化成有效抗炎、抗菌的物質，同時能抑制自由基，防止氧化令DNA損傷，減低患癌風險。此外，十字花科蔬菜亦能夠提供豐富的膳食纖維、維他命A、維他命C、維他命K和葉酸，有助提升免疫力。

十字花科蔬菜雖然營養豐富，惟其含有能導致甲狀腺腫大的物質—異硫氰酸酯。若在短時間內食用過多，濃度過高它會抑制甲狀腺吸收碘質，造成體內甲狀腺激素生成障礙，導致甲狀腺腫大，因此亦應注意攝取量。