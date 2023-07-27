氣炸鍋｜網民氣炸豬手着火！專家教2廚房法寶撲火忌放1物入氣炸鍋

氣炸鍋會爆炸很危險？近日有網民於《小紅書》上分享帖文，指使用氣炸鍋煮食時突然着火，聽到火種燃燒的聲音同時聞到燒焦的味道。該名網民發現異樣後立刻關掉電源，其後用水澆熄火苗，才沒有釀成嚴重事故，更提醒他人在使用氣炸鍋時必須注意一件事！



一張紙引發意外！

該名內地網民表示由於不想洗鍋，因此放了一張氣炸鍋用的牛油紙在氣炸鍋，再把豬腳加熱，懷疑因為食物量太少、豬肘油分太多導致起火。由於氣炸鍋附近有許多易燃物品，加上氣炸鍋的溫度亦非常高，因此起火當刻不敢貿然打開氣炸鍋，怕火勢會加劇蔓延，直言「真的好害怕」。她事後亦在帖文中提醒他人，在使用氣炸鍋時應避免使用牛油紙。

有網民回覆指氣炸鍋東西放太少，導致牛油紙被吹起來，捲到發熱管才會燃燒，只要壓好牛油紙便不會出現問題；亦有網民提醒事主，指遇到起火問題時不應該用水澆熄，此舉反而會更危險；亦有網民建議事主往後改用錫紙盤、烤碗，便可避免出現起火問題。

氣炸鍋風扇令熱力傳播 食物太輕牛油紙可被捲起

氣炸鍋內置發熱管及電風扇，主要透過發熱管加熱，以熱氣流代替滾油氣炸食物，並透過鍋內的風扇驅動熱空氣在爐內循環流動，令熱力傳播得更快更均勻。若牛油紙吸收了油分，食物太輕未能固定牛油紙，牛油紙則有可能被熱風捲起，因而觸碰到發熱管而起火。

氣炸鍋內置發熱管及電風扇，食物太輕未能固定牛油紙，則有可能被熱風捲起，因而觸碰到發熱管起火。（消委會網頁截圖）

氣炸鍋加牛油紙阻對流 累積油垢有機會引起爆炸

一般而言，使用氣炸鍋無須另加錫紙或牛油紙，此舉反而會阻隔熱風的對流，同時影響食物質素。消委會亦提醒，使用氣炸鍋時，不應遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱；使用氣炸鍋後亦應徹底清潔，避免累積油垢，否則會出現散熱不良的情況，嚴重有機會引起爆炸或火警。（請按下圖👇👇👇）

遇油火用水撲滅仲衰 用梳打粉可救小油火？

不少人在遇到火警時均會想到用水撲滅火種，但其實這並非有效做法，像氣炸鍋若因牛油紙吸收了油分引發的火警，以水撲滅更有機會加劇火勢蔓延。中大物理系高級講師湯兆昇博士曾在報導中表示，由於油和水無法混合，加上油著火時溫度很高，水一倒下去就會急速變成水蒸氣，引起爆發，令火種爆開，不能救火之餘反而會火種擴散，十分危險，因此油火絕不能以水撲救。（請按下圖👇👇👇）

如果遇上油火，應採用二氧化碳的撲滅方法。湯博士建議第一步首先要關了爐火。如果火種不算大，家中有大量梳打粉，可以倒在著火的表面。梳打粉可釋放二氧化碳，用作救小油火，他特別提醒只有梳打粉才有此效，其他粉末會引發粉塵爆炸。他亦建議可以應用一個較大的金屬鍋或鍋蓋蓋住着火的鍋，隔絕氧氣，令火種熄滅，惟要注意不能使用玻璃面的鍋蓋。如火勢大，應該立即報警。