阿一鮑魚｜香港4大名廚楊貫一逝世　首創原隻鮑魚上碟附炮製竅門

富臨飯店創辦人及總廚、香港四大名廚之一的楊貫一於昨日（31日）因病與世長辭，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」享譽國際，曾經獲得由國際御廚協會頒發的最高榮譽勛章Club Des Chefs Des Chefs（C.C.C.）金章。鐘楚紅、朱潔儀、曾任香港經濟發展及勞工局局長的葉澍堃等名人亦是楊貫一的弟子，學習烹調鮑魚的技巧。



50歲開始研製鮑魚 首創原隻鮑魚上碟

楊貫一過去接受《香港01》專訪時曾表示，80年代初正值移民潮，當時富臨周轉出現困難，楊貫一受到廚師輕蔑，自此決定自己學廚，在50歲之齡才開始研製鮑魚。當時由於食肆流行將鮑魚切片，沒有酒樓主力以鮑魚作主菜，楊貫一於是練出一套獨到的鮑魚炮製妙法，開創原隻鮑魚上碟的食法，推出「阿一鮑魚」，旋即大受歡迎，令富臨飯店的生意蒸蒸日上。（請按下圖👇👇👇）

「阿一鮑魚」楊貫一逝世 享年90歲

創辦阿一鮑魚摘米芝蓮３星 鄧小平也嘗過他手藝

被尊為「鮑魚大王」的楊貫一，多年來一直保持「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己。」的態度，即使上了年紀仍會留守餐廳打點，指導徒弟及試菜，令富臨飯店一步一步成為米芝蓮三星餐廳。

楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位名人高官及國家元首曾品嚐他的拿手好菜，當中包括國家前領導人鄧小平。四十多年來入室、俗家及客席弟子合共收近300人，除了現任富臨飯店副行政總廚黃隆滔外，鐘楚紅、朱潔儀、曾任香港經濟發展及勞工局局長的葉澍堃等名人亦是楊貫一的弟子。（請按下圖看楊貫一的入廚弟子👇👇👇）

富臨飯店在社交媒體上發布的訃告指，楊貫一一生為鑽研美食努力不懈，並謂「過去所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續」。

鮑魚要好食用日本乾鮑 泡發、炮製均有竅門

楊貫一煮鮑魚有數十年經驗，他認為鮑魚要做得成功，毫無捷徑可言。在反覆摸索、累積過失敗的經驗後，楊貫一才成功開發了「阿一鮑魚」。楊貫一認為，日本乾鮑最為上品，因此富臨飯店至今依然堅持沿用日本鮑魚。楊貫一對於乾鮑的泡發、炮製亦掌握到一套方法。

泡發乾鮑方法：

１、將鮑魚浸於冷水中10小時

２、用柔軟的刷子輕刷，洗去雜質後放入砂鍋，加水淹沒鮑魚

３、加蓋大火燒開，轉小火燜煮半小時後熄火

４、待水自然冷卻，撈出洗淨後再加冷水煮開，冷卻（重複3-4次，直至鮑身回軟，手壓有彈性後取出）

５、放入容器中，加入冷水，淹沒鮑魚

６、放入蒸箱，旺火急氣蒸4小時，取出任其自然冷卻

烹調方法：

１、準備砂鍋，在底部放上竹笪，以免煲製過程中鮑魚焦糊

２、用紗布袋將豬腩排、老母雞裝好放入砂鍋中與乾鮑一同煲製（注意雞的比例要多過豬肉）

３、用文火煲30小時，期間要收火焗12小時

４、加入金華火腿等食材調味，繼續煲6小時左右

５、用煲鮑魚原湯、金華火腿汁、蠔油來調製鮑汁

６、鮑魚收汁盛盤，淋上鮑汁，即可享用