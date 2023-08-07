過萬元抽油煙機自爆粉碎！網民：好小事着火都試過　1情況最高危

抽油煙機玻璃自爆！近日有網民於Facebook群組《家居裝修分享谷》以匿名發文控訴，指家用抽油煙機的玻璃在兩星期前突然爆裂粉碎，所幸當時並無任何人在煮食，否則後果不堪設想。事主亦指，她嘗試聯絡該公司的客服人員進行跟進惟被冷待，令事主感到非常無助。究竟抽油煙機玻璃為何會自爆？不安裝抽油煙機又可行嗎？



抽油煙機玻璃自爆粉碎 要求客服跟進被冷待

自爆的抽油煙機是事主三年前購入，而且索價過萬港元，理應非常「襟用」，惟抽油煙機日前突然自爆粉碎。從圖片中所見，抽油煙機的碎片散落在煮食爐上，而煮食爐上亦有燉盅和鑊，估計抽油煙機爆裂當時應該正在進行慢火熬製煮食，但未有人在廚房內顧火，因此才無人受傷。（請按下圖👇👇👇）

事主認為「爆炸咁大件事照計應該好緊張」，但抽油煙機公司的客服人員亦未意識到事情的嚴重性，在這兩個星期以來亦未有主動跟進處理。事主亦主動聯絡機電工程署，惟跟進狀況亦未如理想，令她難以理解。

網民：好小事、成個着火都試過

帖文中有留言指玻璃面板自爆粉碎屬於小事一樁，亦有人認為有可能是事主理虧，將抽油煙機安裝得太低。有網民則分享指曾有朋友經歷過整個抽油煙機着火，有人則不解為何抽油煙機的玻璃會出現自爆，亦有人指事主的情況反映出抽油煙機有相當危險性，變相是叫大家避免安裝或使用抽油煙機。

抽油煙機太低易生意外 太高影響抽吸效果

根據國際IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐頂部之間最少應距離65厘米，以防煮食時受高溫影響導致損壞甚至搶火、失火。（請按下圖👇👇👇）

另外，由於抽油煙機置於爐火的正上方，經常受高溫和熱力的煙氣熏烤，如果距離太近，玻璃面板經常承受高溫，亦未有足夠空間散熱，很容易因結構產生微小裂縫，導致爆裂。不過，安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果，最好應依照製造商的指示安裝。

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玻璃自爆不罕見 玻璃被刮花有爆裂風險

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報道受訪時指，撇除人為因素，玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，亦會令玻璃自爆，此情況並不算罕見。有網民則曾經試過雪櫃玻璃門爆裂、蒸焗微波爐的玻璃面板爆裂、煮食爐面爆裂等問題。（請按下圖👇👇👇）

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此外，抽油煙機亦有機會在搬運過程中無意刮花了玻璃表面，細微瑕疵導致玻璃不穩定，在長時間在烈日照射或悶熱環境下則有機會自爆。故Simon建議市民在驗收時，應注意玻璃面是否有刮花痕跡或缺裂，便可避免玻璃面爆裂風險。

不安裝抽油煙機一勞永逸？ 消委會：油煙可致肺癌

有人或會覺得抽油煙機危險而不安裝，假若住戶認為廚房空間窗戶通風良好，或者較少使用廚房煮食，的確未必有需要安裝抽油煙機。不過，抽油煙機不但可減低煮食時的油煙污染，亦可減低吸入油煙對身體的影響。

根據消委會指引，世衞已將高溫油炸所產生的油煙列為可能令人類患癌物質，長期吸入油煙會對呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛產生危害，嚴重甚至可致肺癌及中風，故建議住戶仍然需要安裝抽油煙機。

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