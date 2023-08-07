過萬元抽油煙機自爆粉碎！網民：好小事着火都試過　1情況最高危

撰文：陳映蓉
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抽油煙機玻璃自爆！近日有網民於Facebook群組《家居裝修分享谷》以匿名發文控訴，指家用抽油煙機的玻璃在兩星期前突然爆裂粉碎，所幸當時並無任何人在煮食，否則後果不堪設想。事主亦指，她嘗試聯絡該公司的客服人員進行跟進惟被冷待，令事主感到非常無助。究竟抽油煙機玻璃為何會自爆？不安裝抽油煙機又可行嗎？

抽油煙機玻璃自爆粉碎　要求客服跟進被冷待

自爆的抽油煙機是事主三年前購入，而且索價過萬港元，理應非常「襟用」，惟抽油煙機日前突然自爆粉碎。從圖片中所見，抽油煙機的碎片散落在煮食爐上，而煮食爐上亦有燉盅和鑊，估計抽油煙機爆裂當時應該正在進行慢火熬製煮食，但未有人在廚房內顧火，因此才無人受傷。（請按下圖👇👇👇）

事主認為「爆炸咁大件事照計應該好緊張」，但抽油煙機公司的客服人員亦未意識到事情的嚴重性，在這兩個星期以來亦未有主動跟進處理。事主亦主動聯絡機電工程署，惟跟進狀況亦未如理想，令她難以理解。

網民：好小事、成個着火都試過

帖文中有留言指玻璃面板自爆粉碎屬於小事一樁，亦有人認為有可能是事主理虧，將抽油煙機安裝得太低。有網民則分享指曾有朋友經歷過整個抽油煙機着火，有人則不解為何抽油煙機的玻璃會出現自爆，亦有人指事主的情況反映出抽油煙機有相當危險性，變相是叫大家避免安裝或使用抽油煙機。

抽油煙機太低易生意外　太高影響抽吸效果

根據國際IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐頂部之間最少應距離65厘米，以防煮食時受高溫影響導致損壞甚至搶火、失火。（請按下圖👇👇👇）

另外，由於抽油煙機置於爐火的正上方，經常受高溫和熱力的煙氣熏烤，如果距離太近，玻璃面板經常承受高溫，亦未有足夠空間散熱，很容易因結構產生微小裂縫，導致爆裂。不過，安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果，最好應依照製造商的指示安裝。

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玻璃自爆不罕見　玻璃被刮花有爆裂風險

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報道受訪時指，撇除人為因素，玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，亦會令玻璃自爆，此情況並不算罕見。有網民則曾經試過雪櫃玻璃門爆裂、蒸焗微波爐的玻璃面板爆裂、煮食爐面爆裂等問題。（請按下圖👇👇👇）

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此外，抽油煙機亦有機會在搬運過程中無意刮花了玻璃表面，細微瑕疵導致玻璃不穩定，在長時間在烈日照射或悶熱環境下則有機會自爆。故Simon建議市民在驗收時，應注意玻璃面是否有刮花痕跡或缺裂，便可避免玻璃面爆裂風險。

不安裝抽油煙機一勞永逸？　消委會：油煙可致肺癌

有人或會覺得抽油煙機危險而不安裝，假若住戶認為廚房空間窗戶通風良好，或者較少使用廚房煮食，的確未必有需要安裝抽油煙機。不過，抽油煙機不但可減低煮食時的油煙污染，亦可減低吸入油煙對身體的影響。

根據消委會指引，世衞已將高溫油炸所產生的油煙列為可能令人類患癌物質，長期吸入油煙會對呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛產生危害，嚴重甚至可致肺癌及中風，故建議住戶仍然需要安裝抽油煙機。

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玻璃面會因為甚麼原因導致爆裂粉碎？

撇除誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，雪櫃玻璃面爆裂粉碎的原因可以是因為玻璃中的硫化鎳結晶物產生異變，會令玻璃自爆。此外，玻璃自爆亦有可能是···

安裝抽油煙機有甚麼要注意？

抽油煙機機底與氣體煮食爐頂部之間最少應距離65厘米，以防煮食時受高溫影響導致損壞甚至搶火、失火，因此不宜將抽油煙機安裝得太低。不過，抽油煙機亦不宜安裝得太高，因為···

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