廚房裝修｜6位數訂造櫥櫃事主斥1級價錢9流安裝！拒付尾數被恐嚇

花七位數字訂造櫥櫃但安裝超求其！早前有網民在Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，指打算為新居建造一個日系廚房，選購了大品牌公司代理的琺瑯日本廚房，「諗住實冇死」，怎料卻是「星級廚櫃、一級價錢、九流安裝」，所有櫥櫃的間隔、電掣位、螺絲位「出曬事」，管理層亦無積極解決問題，更恐嚇事主，令事主非常憤怒。



事主花6位數訂造櫥櫃 安裝超求其反被恐嚇？

事主在帖文中詳述，在報價前曾有代理公司職員和工程師上門度尺，並在一星期後向事主提供報價和佈局規劃。佈局規劃圖則明確列出並再三確認櫥櫃的間隔、尺寸、水電位置。

由於櫥櫃需要在日本訂造，需時三個月，於是在等待過程中，事主的裝修師傅便根據該圖則做好水電位，再等待代理公司的工程師上門確認後，進行泥水工程和電掣位。

安裝師傅手工馬虎 木材用手鋸、櫥櫃板唔啱位

惟當櫥櫃進行安裝時，事主發現安裝櫥櫃的師傅手工馬虎，木材用手鋸、櫥櫃邊緣不齊現狗牙狀、螺絲位爆開。安裝師傅其後更指抽油煙機錫紙喉管不對位，錫紙喉管嚴重扭曲、吊櫃內的電掣位、櫃身板均「唔啱位」。事主再三度尺之後發現，出錯的並非事主的裝修師傅，而是負責佈局規劃的工程師在畫圖時已經出錯。

提議事主自費重新訂造 管理層：「最多打個折畀你」

其後該代理公司的管理層非但沒有處理事件，更提議事主自費訂造另一套全新的櫥櫃，並謂：「最多打個折畀你」。無奈事主無法再等待多三個月，便退一步要求該公司只需為有問題的地方進行執修便可。

不過，該代理公司的管理層不斷以「去完旅行先覆你」、「喺醫院嘅精神科唔方便覆你」為由拖延，最終亦未有解決狗牙狀的櫥櫃、不對位的電掣位等問題。事主指，該代理公司不但沒有積極跟進，亦未有作出賠償，更因為事主拒絕支付尾數而恐嚇事主要控告她。

櫥櫃界「天花板」 一套櫥櫃索價50萬？

帖文引起熱議，眼利網民更發現該日本廚櫃品牌為Txxxxx Standard，香港代理商則是信Ｘ電工工程有限公司。Txxxxx Standard以琺瑯鋼板製造櫥櫃而聞名，雖然該公司官網未有列出訂造日本櫥櫃的價錢，但不少網民均指該品牌的一套櫥櫃索價20萬港元以上。（請按下圖👇👇👇）

有網民分享曾在陳列室相中一套櫥櫃，形容「外型造工都非一般咁正」，惟要價約超過50萬港元，可謂櫥櫃界的「天花板」。有網民則對事主的經歷表示深表同情，建議事主直接向日本總公司投訴，亦有人提議事主報消委會及報海關。

消費者可向海關投訴 違反《商品說明條例》可監禁5年

消費者可以就任何違反《商品說明條例》的公司向海關作出投訴。任何就服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、具威嚇性的營業行為、餌誘式廣告宣傳、先誘後轉銷售行為，以及不當地接受付款，均屬於不良營銷手法，違者可被檢控，一經定罪最高刑罰為罰款500,000元及監禁五年。

此外，消費者亦可透過消委會進行調解。消委會能夠以調解人身分處理、以公開點名或刊載經營手法不當的商戶以示制裁。消委會亦提醒，消費者應避免「一炮過」繳付大筆訂金，第一期的訂金不要支付超過工程總額的40%，並按不同階段的完成程度分次支付。因為如果工程在早段已「爛尾」，消費者將會受到重大的金錢損失。

另外，訂造傢俬時，消費者往往只能單靠賣方的繪圖去想像傢俬的結構及外貌。因此，消費者應仔細核對圖則內容，訂造繪圖必須清晰展示出產品的設計及尺寸。若出現任何爭議，就可以圖則內容為準。