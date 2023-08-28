廚房裝修｜電磁爐上開電掣位被諷天才！隨時火燭！電掣位點裝至啱

廚房電掣位開錯地方原來好危險！早前有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，指裝修師傅在抽油煙機和電磁爐中間開了一個電掣位，事主認為不太實用而且難以清潔，亦不美觀，故問網友「遮醜」方法，不過有網友則質疑事主忽略了其危險性。究竟爐具上方安裝電掣位有甚麼問題？業主又應如何確定電掣位置？



電磁爐上方開電掣位事主嫌醜 網民諷：「天才之作」

不少網友均表示擔心在爐具上方安裝電掣位會引發危險，問「煲嘢時會唔會熱到溶？」、「想爆炸啊？」等，亦有網民諷刺該設計為「天才之作」，表示應該叫裝修師傅直接把電掣位封起來；有網民則提供建議，表示事主可以加裝琺瑯壁板，或嘗試購入插座遮擋蓋，避免插座長期承受熱力或有液體濺入。

不過亦有人質疑，電掣位的安裝位置應該是業主和電工一起商討決定，不明白為何事主會不知道裝修師傅在哪裡安裝電掣位，認為業主亦有責任。（請按下圖👇👇👇）

平均100呎要10個電掣位 應根據個人習慣決定位置

一般而言，平均每100呎的住宅便需要大約10個電掣位，分布在廚房、廁所、客廳等空間，而鋪設一個電掣位的市價大約為$750港元。若以一個400呎的單位計算，單單是鋪設電掣位已經需要花費$30,000港元。

在計劃電掣的位置時不能只顧省錢，因為一旦決定了位置和數量，日後想再加電掣位或者改變位置便會很困難，因此在開首便應根據個人的生活習慣、實際需求、家電數量來決定高度、位置和其數量，亦需要與設計師或裝修師傅保持良好溝通，視乎實際情況再作加減。

廚房電掣不應裝近爐具 容易漏電觸電或起火

廚房是家居其中一個「用電重地」，雪櫃、電磁爐、飯煲、抽油煙機等電器均需要長期插電，而且高功率電器亦不能使用同一插座。因此在計劃廚房的電掣位方面，業主要考慮不同電器的擺放位置及日常使用的動線，確保使用時安全又「就手」，否則即使安裝了電掣位亦「得物無所用」，或者出現長期「唔夠用」的情況。（請按下圖👇👇👇）

針對廚房的電力安全，根據香港機電工程署一般安裝需知，用電量大的電器應以獨立插座供電，室內應裝有足夠數目的插座；插座不應安裝在水龍頭、氣體開關掣或煮食爐具附近，否則有機會出現觸電、漏電、短路起火事故，引發危險。

有人或會因為廚房電器多而選擇使用拖板，惟機電署不建議市民將拖板放於廚房或廁所等潮濕或近水的地方使用，同時亦提醒每一個供電插座上只可插上一個拖扳，否則電路負荷過重，有機會造成火警危險。

廚房裝修｜師傅冇留位裝抽油煙機！網民1招唔使拆櫃距爐至少幾cm?