網購黑店｜3盒桃全爛瘀澀！店方：非成個爛！只退購物金又用唔到

有網民在Facebook群組上發文，指在某間網店訂購了3盒桃，不過，3盒桃的質素均欠佳。事主於是到客服投訴，惟網店也不願意直接退款，而是退購物金，事後更在不同平台封鎖事主，所退的「購物金」亦得物無所用。究竟該網店有冇犯法？客戶在購物時又可以如何保障自己？



網購3盒桃全部有問題 客服拒賠錢只退購物金

事主詳述，在GXX FXXXX Market by 阿X配達屋經網上訂購3盒桃，經提供凍櫃儲存服務的智能櫃取貨，並強調已在到貨後３小時內取。惟拆開時發現其中一盒有瘀傷、另一盒口感苦澀、更有一盒「爛到可堆填」。事主隨向客服人員投訴，惟職員只回覆「得一小片，唔係成個（爛）啊」，其後只退回了一盒桃等值的「購物金」。（請按下圖👇👇👇）

蜜瓜4玉變5玉但重量縮水 事主投訴慘被封鎖

事主續指，從同一間網店購入了4玉裝的蜜瓜，但卻收到分量小很多的5玉蜜瓜，客服人員亦只願意退回每個$10等值的購物金予事主。事主不忿，於是在其Facebook專頁中留下負面評價及投訴，不過則慘被封鎖，亦無法再次登入網店帳號，亦即退回的購物金「得物無所用」。

苦主一籮籮 網民：間野出名賣爛生果

事件引起網民熱烈討論，有網民指責事主，指水果等新鮮食物應在現場直接採購才最安全，形容「上網買生果，買左當跌左」；不過有網民亦對事主表達同情，更有人指自己亦曾中招，有人則表示「間野出名賣爛生果」，曾發生過不少同類事件。（請按下圖👇👇👇）

記者翻查該店的社交網頁，發現該店曾在去年2月出售標價$45港元／盒的日本熊本柑，更標明「不退不換」。惟不少人在選貨或取貨時均投訴該等日本熊本柑大面積發霉，事後該店則以退「購物金」並容許受影響客戶以低價購買特定水果才平息事件。連登討論區亦有網民表示曾購入菠蘿、雪藏蟹等均變壞，惟不獲處理。（請按下圖👇👇👇）

根據該店的退換貨政策所列，客戶購物後如產品品質問題而需要退款，店鋪會以購物金作為退款，該店更表明客戶必須在取貨後的24小時內發現問題並申請退換才可獲得處理。如客人需要退錢而非購物金，則必須取消線上戶口才能夠退錢。

不過，該店對於「水果品質問題」的定義，則必須是內部出現品質問題，例如：西瓜內部凍壞、水蜜桃內部發霉等，而非表面問題。即若水果表面發霉、發黑，亦不會獲得退款。根據其退換貨原則，像雪藏蟹等難以一眼斷定有變壞的食物亦較難獲得退款。（請按下圖👇👇👇）

生果表面發霉 整箱不宜食用！

事實上，由於水果水分多，若腐爛變壞長出黴菌，就算只有一小部分，也會很易進行滲透，導致整顆水果受到黴菌的污染。若不小心把黴菌吃進肚子，可能會出現頭暈、噁心、嘔吐，重則會造成神經系統受損，且一些食道癌、口腔癌及胃癌等發生原因，也和常吃到發霉食物有關，故吃腐爛水果會使患癌機率飆升。

此外，黴菌亦會經由空氣傳播，即使其他水果外表仍然完好，亦有可能已經有黴菌入侵。因此，即使只是某個水果表面出現發霉問題，整箱水果都已經不宜食用。

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針對只退購物金不退錢的問題，消委會亦曾處理類似案件。曾有市民以消費券購買廚具後發現未能享用優惠，於是要求退貨及退款，惟只獲退回該百貨公司同等價值的現金券，而非退錢至消費券戶口。消委會則指此舉等同強迫消費者要重返消費，強調行為對消費者不公，損害消費者權益。若該店刻意隱瞞貨品變壞，仍然出售該等貨品，則有機會違反《商品說明條例》。

消委會亦提醒，消費者在網購新鮮食品時，應先了解清楚網店的背景、商譽及運作，以及運送食物過程涉及的風險（例如：食品須適當冷藏），考慮是否以此方式購買容易變壞的食品。市民亦應選擇表皮完好、當季且正常價位的水果，不要「貪平」。