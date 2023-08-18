榴槤創意料理｜烤榴槤、榴槤粥網友分享5美味食法　這樣吃會罰款?

原來榴槤可以這樣吃？近日有人在Facebook分享帖文，指自己狂掃了10碟燒金枕頭榴槤，帖文隨即被一名網友轉發，該名網友則對於吃燒榴槤感到驚訝，並指：「乜榴槤可以咁食法？」惟被其他網友取笑「少見多怪」。究竟榴槤有什麼特別吃法？不過榴槤這樣吃則有機會被罰錢！



事主對食「燒榴槤」感驚訝 被網民取笑少見多怪

帖文下方有網民留言指「燒榴槤堅好食」，亦有人表示榴槤無論「煎炒煮炸燜燉焗」均美味，更有不少網民在下方分享及研究榴槤的特別吃法，包括以榴槤煲粥、榴槤煲湯等等。不過亦有網民質疑榴槤屬於燥熱之物，再燒熟會容易生暗瘡或消化不良，亦有人表示圖片中的榴槤「燒過龍」，笑言是「癌症挑戰（Cancer Challenge）」。

５種榴槤創意吃法 榴槤粥竟然是坐月恩物？

榴槤有許多吃法，除了直接打開生吃以外，亦有人會製成榴槤果乾、榴槤月餅、炸榴槤，有的亦會善用榴槤殼煲湯降火、降燥。不過除此以外，榴槤亦有其他創意吃法！

１ 榴槤椰子雞湯

因為榴槤果肉比較貴，而且沒有下火的作用，因此不少人都會使用榴槤殼煲湯降火。不過，在中醫角度，榴槤果肉有活血散寒的作用，可以紓緩如胃痛、經痛等虛寒疾病。榴槤椰子雞湯則可以益氣養血，增強人體免疫力。不過要注意，應使用生榴槤煲湯，否則悶煮過後的榴槤肉會過於軟爛。

２ 榴槤雞煲

榴槤雞煲在內地非常紅，風氣亦延伸到香港，不少商家都推出特色「榴槤雞煲」。不過榴槤雞煲亦可以在家自己煮！只要先洗淨雞隻切件並煎香表面，然後再在鍋中放榴槤肉、雞件、薑片及葱，加入椰奶及水再煮便完成。不過要注意不宜加太多榴槤肉，因為榴槤糖分高，放太多會令湯過甜。

３ 烤榴槤

有人喜歡直接吃新鮮的榴槤肉，不過有人喜歡吃烤焗榴槤肉。烤過的榴槤會比直接生吃更甜，口感會更軟滑，有人更認為烤榴槤會令榴槤的味道更突出。如果想在家吃烤榴槤，可以使用焗爐以200度焗大约15分鐘，表面呈現微焦便可。不過注意要使用剛熟或偏生的榴槤，烤榴蓮亦相對「熱氣」，建議還是少吃為佳。

４ 榴槤粥

榴槤粥能改善宮寒，緩解姨媽來訪時的不適，寒性體質的人士非常適合。台灣中醫博士黃于芯中醫師在其書籍《美魔女月子餐》中指出艾葉榴槤粥、榴槤蒸蛋粥，均適合生產後，正在坐月媽媽食用。

５ 榴槤火鍋

最近台灣及內地非常流行將榴槤肉變成其中一種火鍋底料。「榴槤火鍋」更被譽為是養生類火鍋，有美容養顏、滋陰補腎、活血去寒的功效。有台灣的火鍋業者將榴槤果肉、榴槤核，和冬瓜皮、香茅熬煮三小時，加入椰奶，製成榴槤火鍋湯底。

酒店內食榴槤會被罰款 全港酒店同實施「榴槤政策」

雖然有榴槤不少愛好者，但在錯誤的地方吃榴槤則有機會被罰款！近日有遊客前往新加坡旅遊，並在酒店房間吃榴槤。次日酒店發來警告信，表示在客房內發現了榴槤氣味，因此將收取500新幣的費用。（請按下圖👇👇👇）

酒店方面實施「榴槤政策」的原因，是因為榴槤有非常強烈的氣味，加上酒店是使用「中央空調」，氣味會傳至整個酒店，氣味難以消散之餘亦非人人能接受，因此實施政策以確保所有客人都能有滿意體驗和舒適感受。

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香港的酒店同樣也禁止房客食用榴槤的規定，曾經有內地旅客在《小紅書》大呻，表示在港旅遊時從外送平台購入榴槤到酒店食用，結果當榴槤送到時前台時卻被酒店告知「榴槤不可以進酒店」，最後榴槤只能「在酒店門外的花叢裡躺著」。

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