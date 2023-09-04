惠康｜御品皇雞蛋殺蟲劑毒死蜱含量超標6倍！可損神經美國已禁

惠康自家品牌御品皇的預先包裝鮮雞蛋除害劑殘餘超標！食安中心日前公佈，御品皇的包裝雞蛋樣本其殘餘的殺蟲劑含量超標6倍，並且已流出市面，已指令停售。其實雞蛋保存不當，同樣會被污染，增食安風險，你知道雞蛋怎麼樣儲存才是正確嗎？



惠康御品皇雞蛋殺蟲劑含量超標6倍已流出市面（惠康官網）

惠康御品皇雞蛋殺蟲劑含量超標6倍 食安：已指令停售

食安中心在8月31日公佈，惠康御品皇雞蛋樣本除害劑殘餘超出法例標準。御品皇為惠康超市的自家品牌，其涉事產品正名為御品皇農場鮮雞蛋(特大），一盒共含15隻蛋，來源地是中國，違規樣本批次的此日期前最佳為2023年9月5日，涉事的除害劑名稱為毒死蜱。

惠康御品皇雞蛋殺蟲劑含量超標（istockphoto）

根據本港法例，食物中關於毒死蜱的最高殘餘限量為百萬分之零點零一，但食安中心所驗出的含量為百萬分之零點零六，超出法例標準6倍。而食安抽取上述樣本的地點為粉嶺的一間超級市場，明顯已流出市面。但食安中心亦補充按樣本檢出的毒死蜱含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響，而且食物已指令停售及仍會繼續調查，包括追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等，市民不必過度擔心。

根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章）（《規例》），任何人進口、製造或售賣含有不符合《規例》除害劑殘餘要求的食物，即屬違法，違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

毒死蜱已被美國、內地禁用 攝過量影響神經危害兒童腦部

惠康御品皇雞蛋殺蟲劑含量超標（istockphoto）

毒死蜱是一種有機磷殺蟲劑，在中國內地的國家農業部於2016年已發出通告禁用該殺蟲劑；而美國聯邦巡迴上訴法院更直接裁定，指「毒死蜱」會對出生體重過輕的嬰兒和兒童的神經造成損傷，甚至有證據表明接觸這種物質會導致頭痛、視力模糊等健康問題。

中大生命科學學院教授何永成更曾在一篇報導中表示：「其實『毒死蜱』已經受政府監管，一般菜蔬中的濃度不能超過百萬分之零點一的標準。這個安全的指標是應與時並進，既然近年有新的研究，知道『毒死蜱』的代謝物會直接影響中樞神經的功能，所以更應收緊這種農藥(毒死蜱)的使用。」惟食安中心至今只規限其殘餘含量，並未完全收緊禁用。

殺蟲劑毒死蜱已被美國、內地禁用（istockphoto）

雞蛋除了殺蟲劑殘餘會造成危險，需要關注外，其儲存方法其實也需要好好留意。雞蛋除了最好放置在雪櫃內，還要記得切勿把雞蛋存放在雪櫃門的蛋格內，這是因為它的溫度不太穩定，還有好幾種保存的事項，大家記得留意：

按圖睇雞蛋的正確貯存方法▼▼

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資料來源：食安中心/國家農業部/華盛頓郵報/無綫新聞