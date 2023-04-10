雞蛋安全｜買蛋煮蛋3惡習易中沙門氏菌虛脫暴瘦　鹽水浸測新鮮度

買蛋、煮蛋，3個壞習慣很易惹到沙門氏菌致中毒，上吐下瀉、體重暴跌，過來人分享經歷。想知雞蛋是否新鮮，用5%濃度鹽水浸泡測試，一看即知。



台灣毒理專家招名威在社交平台發文提醒，任何雞蛋都要留意食用衛生，慎防感染沙門氏菌引起中毒，否則非常痛苦，並強調3個不良習慣可令沙門氏菌在體內放肆。

謹記揀完散裝蛋盡快洗手、烹飪前沖洗蛋、將蛋煮熟透，避免感染沙門氏菌。（資料圖片）

3惡習易惹沙門氏菌

招指出無論是盒裝或散裝出售，本地或進口的雞蛋，若外殼沒有洗乾淨，很易引發沙門氏菌中毒。如不慎感染，他的親身經歷感到非常痛苦，連續4日上吐下瀉、打寒顫、發燒及腹絞痛，體重暴跌8公斤，須用抗生素後才好轉，病情令身體十分虛弱及脫水。

招解釋雞的腸道很易滋生腸道型沙門氏菌，若在乾淨的飼養環境，蛋和糞便沒有交雜，蛋感染沙門氏菌的風險較少。如果飼養場不乾淨，蛋直接沾黏到糞便的機會大，蛋殼表面便可能感染沙門氏菌。當大眾買散裝雞蛋時，挑完雞蛋後，若回家沒有立即洗手、烹煮前蛋殼沒有清潔、煮的蛋不是全熟，3大惡習很易中招而染病。

沙門氏菌原來不只會令人上吐下瀉…按圖了解▼▼

+ 7

相關文章︰沙門氏菌｜5旬漢愛這樣吃蛋 結果胸口現腫塊 內藏朱古力般膿瘍

謹記揀完散裝蛋盡快洗手、烹飪前沖洗蛋、將蛋煮熟透，加熱溫度應超過71℃，沙門氏菌才被全部殺死。

鹽水浸蛋判斷新鮮度

此外，判斷雞蛋新不新鮮，可將雞蛋放入5-6%濃度的鹽水，如100毫升冷水，加入5-6克（1茶匙）鹽、1000毫升水，加入50-60克鹽（10-12茶匙）。新鮮的蛋下沉，不新鮮的浮起。營養師許育禎在社交平台曾解釋，因為蛋殼有很多微孔，雞蛋擺放時間長，其中的水分會從微孔流失，空氣趁虛而入，不新鮮的雞蛋，氣體會愈多，雞蛋愈浮。來實測看看，以下兩隻白色蛋的確比兩隻啡色蛋擺放了更長時間，白色蛋頂端的交叉標記更朝向正面，壓低又快速反彈。

將雞蛋放入鹽水測試新鮮度，不新鮮的雞蛋氣體會愈多，蛋愈浮。兩隻白色蛋的確比兩隻啡色蛋擺放了更長時間，白色蛋頂端的交叉標記更朝向正面。（尹嘉蔚攝）

按圖睇雞蛋的正確貯存方法▼▼

+ 6

參考資料︰台灣毒理專家招名威教授FB/ETtoday/營養師許育禎FB