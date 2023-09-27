美國蛋、禽肉出事！1縣爆H5N1禽流感停進口　5貼士免中招器官衰竭

食物環境衞生署食物安全中心宣布，美國新澤西州Union縣的禽肉及禽類產品需暫停進口。原因是當地爆發H5N1禽流感。食安中心已聯絡美國當局，指會採取適當行動。



美國新澤西州Union縣爆H5N1禽流感 食安：已暫停進口

美國新澤西州Union縣爆H5N1禽流感（istockphoto）

食物安全中心在昨天（26）宣布因應世界動物衞生組織通報，指美國新澤西州Union縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從美國進口約一萬二千二百八十公噸冰鮮和冷藏禽肉及約一千九百五十萬隻禽蛋。而食安發言人指：「中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」

禽流感潛伏期為7-10日 可致器官衰竭

根據衛生防護中心的資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽，如鷄或鴨等，牠們的流感病毒引致。禽流感的病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛、嘔吐和腹瀉等，同時它還可引致肺炎、結膜炎等。潛伏期為7-10日，嚴重者可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

禽流感潛伏期為7-10日可致器官衰竭 （istockphoto）

衛生防護中心5招防身

雖然人類感染禽流感病毒的情況並不常見，但也因此人體對該病毒的免疫力極低，甚至沒有免疫力。如果禽流感病毒因為有了適應能力，或從人類病毒中獲取某些基因，以致能輕易地在人與人之間傳播，便會出現流感大流行。想要避免這情況，衛生防護中心有5招給市民防身：

要徹底煮熟家禽及蛋類食物。（istockphoto）

1.避免接觸禽鳥及其糞便。



2.出外旅行時，避免到訪家禽市場及農場。



3.要徹底煮熟家禽及蛋類食物。



4.勤洗手，保持雙手清潔。



5.如果有任何不適， 請戴上外科口罩盡快求診， 並告知醫生外遊紀錄。



資料來源：食物環境衞生署食物安全中心/衛生防護中心