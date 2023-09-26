石斛功效｜養陰養胃降血脂血糖忌與5物同吃！4類人慎服 如何沖泡?

石斛是中藥行中常見到的藥材，它仿如一個螺旋形的草色小旋風，它到底是什麼植物？它的功效又如何？服用它有什麼宜忌需要注意？記者這次邀請了註冊中醫師為我們解惑。



石斛養陰養胃助降血脂血糖（資料圖片）

石斛養陰養胃助降血脂、血糖 為蘭科植物莖部

中醫常道的石斛是蘭科植物金釵石斛、鐵皮石斛及馬鞭石斛的新鮮/乾燥的莖部，主產于廣西、雲南、浙江、貴州等地。而所有石斛當中，又以鐵皮石斛為石斛之中的極品，是石斛類植物中藥用價值最高的一種。

石斛是蘭科植物金釵石斛、鐵皮石斛及馬鞭石斛的新鮮/乾燥的莖部（網上圖片）

註冊中醫師關應春指，石斛性寒，味甘，可養陰清熱，益胃生津。用於熱傷津液，低熱煩渴，舌紅少苔；胃陰不足，口渴咽乾，嘔逆少食，胃脘隱痛，舌光少苔；腎陰不足，視物昏花。而現代藥理研究表明，口服鐵皮石斛粉有增強免疫力、抗腫瘤、減少放化療引起的口咽乾燥、納差等副作用，抗氧化、抗疲勞、降血糖、降血脂、養胃、生津、鎮咳等功效。

石斛3點符合方為上品 煲湯煮藥沖水飲都可

關應春中醫師分享，石斛以外型側處呈金黃色、有光澤、質柔韌者為佳。常言的鐵皮石斛，它的主要成分石斛多糖和膠質含量較高，咬後膠質感亦較多，其莖細長圓柱形，常彎曲，會盤繞成團或捆成把的，表面金黃色，有光澤，具細縱紋，質柔韌而實，味淡或微苦。

這種上品石斛含有石斛多糖、生物鹼、氨基酸、多種人體所需的微量元素以及菲類化合物。中醫會因應病人的患病情況、體質、證型，處方給病人服用。而除了煮藥、煲湯外，亦可磨成粉沖水飲用。飲用石斛茶可以用久泡的方法，加入適量冰糖，有時間的話最好泡15-30分鐘，令藥效充分滲出茶水中以達到更好的效果，可多次反覆沖泡。

石斛適合陰虛體質（網上圖片）

石斛適合陰虛體質人士 改善高血糖癌症化療後不適

關應春中醫師指，石斛功效高更具營養價值，當中以陰虛體質的人士尤為適用。一些經常熬夜、亞健康人群、高血糖、高血脂、癌症放化療後，如出現疲勞，口乾舌燥，眼睛乾澀模糊，潮熱盜汗，胃部灼熱疼痛等症狀的人士都可服用。

勿與5物同服 4類人慎用

但記得食用時避免與蘿蔔、綠豆、石膏、巴豆、僵蠶等同食，以免降低其功效及產生不良反應。另外體質虛寒，手足易冷，經常大便次數多，質地爛的人士；孕婦懷孕前3個月，未有燥熱不適者；哺乳期的嬰幼兒均不宜服用，或需在中醫師的指導下使用。而如果正服用西藥的人士，亦記得與西醫溝通清楚再服用。

石斛適合陰虛體質（網上圖片）

石斛雖然有良好的藥用及保健療效，但並不是服用愈多愈好。一般石斛飲片的每日用量為12克左右，而藥粉用量則約為3-5克。過量服用會引致腸胃不適、頭暈等副作用，大家記得要注意！