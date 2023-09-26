霜降和牛都可做假？營養師教分天然肉/組合肉/注脂肉 1招即辨真假

中秋佳節， 不少人會選擇和親朋好友一起燒烤、打邊爐歡度佳節，但你肯定你所吃的肉真的完全是純粹的「肉」嗎？近日有網民在社交群組上提醒大家要小心「組合肉」。但其實現在不只純粹是組合肉這樣簡單，注脂肉也可模仿高級牛肉的油脂分佈！原肉、組合肉、注脂肉可以怎樣分辨？



原肉/組合肉/注脂肉可以怎樣分辦？（上下游）

合成肉香港愈來愈多？網民：大家執生

中秋佳節，和親朋好友一起燒烤、打邊爐是一大樂事。但近日有網民醒大家要小心人工合成肉。事主指香港人工合成肉的出現愈來愈多，直言：「大家執生」。事主的提醒引起網民的討論，大多都是希望大家可以互相提防。亦有網民指，其實連扇貝都有分真假，我們也曾分享過關於合成扇貝的資訊。

原肉：油花分佈自然 用湯匙可刮出血水

台灣營養師高敏敏曾分享過原肉、組合肉、注脂肉的分別。以牛扒為例，原肉則100%牛肉，成分單純自然不含化學劑或添加劑。原肉牛扒肉和肉之間的裂開處大致上都在脂肪，其油花分佈分明自然不工整。而最為明顯的一點，原肉用湯匙刮可以刮出血水的，大家抱有懷疑時可以一試。

原肉油花分佈自然 用湯匙可刮出血水（istockphoto）

組合肉：每片大小與外型一致 腎功能不佳慎食

營養師高敏敏指，組合肉又稱重組肉、拼裝肉、組裝肉，是指把兩種以上的肉經切條、切片、輾碎後，再用添加劑組合、壓型或黏合而成的加工肉品。組合肉每片的大小與外型相當一致，當中的成分包括牛肩胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等等。

組合肉每片大小與外型一致（組上圖片）

而組合肉所使用的食用性黏著劑主要成分有：磷酸鹽、蛋白質、鹽等物質。台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾在一篇健康報道中提醒大家，許多組合肉的黏著劑磷酸鹽含量較高，而磷是經由腎臟所代謝，因此腎功能不佳，或是有腎臟疾病的患者，他們有機會難以排掉體內的磷，故醫院提醒消費者要小心。

注脂肉：油花均勻不自然 用湯匙刮可刮出油脂

注脂肉用湯匙刮可以刮出油脂，原肉用湯匙可刮出血水（上下游）

注脂肉，是指以人工將油脂注入瘦肉中充當油花，以抬高牛排的身價。它可以模仿的是雪花、霜降、大理石紋等等高級牛肉的油脂分佈。營養師高敏敏指，注脂肉的油花像是蜘蛛網狀，均勻但不自然，如用用湯匙刮可以刮出油脂。

注脂肉的成分相當「豐富」。它含有牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉等。而當注脂肉遇熱烹調時，其油脂會在表面形成泡泡，也會從邊緣溢出。注脂肉和重組肉兩者的添加劑比原肉還多，故在煎煮時，會比原肉冒出較多的油煙，散發出的香氣比原形肉還要更香。

資料來源：營養師高敏敏/上下游/食力/元氣網/達米肉舖