中秋水果｜營養師評8種水果營養1款糖分=4楊桃　柿維他命C=梨15倍

中秋水果｜中秋節除了吃月餅、燒肉外，邊賞月邊吃時令水果也是賞心樂事。有營養師分享中秋節常見的8種水果營養，它們的維他命、 糖分等營養素都不一樣， 你又會如何選擇？



中秋水果｜營養師點評8款水果 柿最多維他命C

中秋節除了吃月餅外，吃那些秋季當造的水果也是一種好選擇。應節的水果這樣多，怎樣才知道自己適合吃什麼水果呢？營養師Charlene Wong就分享了8種中秋節常見水果的營養成分資訊，快來一起看看吧！

中秋水果1｜楊桃最低卡 抗炎促消化1類人不宜

楊桃含有豐富檸檬酸、蘋果酸（istockphoto）

每100克計算，楊桃的熱量為30卡路里，脂肪0.3克，糖4克，膳食纖維2.8克，維他命C有34.4毫克。楊桃含有豐富檸檬酸、蘋果酸、草酸、維他命A、B1、B2、C等，有助抗氧化、中和胃酸、促進消化、抗炎症等。但因為楊桃含有高量的草酸和一種獨特的神經毒素Caramboxin，腎功能不全或腎有受損的人要忌用！

熱量：30卡路里

脂肪：0.3克

糖：4克

膳食纖維：2.8克

維他命C：34.4毫克



中秋水果2｜雪梨最低脂 降血壓護心臟

雪梨含有豐富維他命B雜、膳食纖維、果膠等（istockphoto）

每100克計算，雪梨的熱量為57卡路里，脂肪0.1克，糖10克，膳食纖維3.1克，維他命C有4.3毫克。雪梨含豐富維他命B雜、膳食纖維、果膠等，有助促進消化、預防便秘、防止尿酸積聚、保護心臟、降低血壓水平。切梨方法｜水晶梨秋月梨日本JA教最佳切法 不浪費更清甜+梨5功效

熱量：57卡路里

脂肪：0.1克

糖：10克

膳食纖維：3.1克

維他命C：4.3毫克



中秋水果3｜水蜜桃護眼 促進腸蠕動

水蜜桃不但美味，還可護眼、促進腸道蠕動。（photoAC）

每100克計算，水蜜桃的熱量為42卡路里，脂肪0.2克，糖8.1克，膳食纖維1.5克，維他命C有4.1毫克。水蜜桃含豐富水分、膳食纖維、維他命C、鉀質、多酚類化合物、胡蘿蔔素等，有助減少體內自由基，抗氧化，促進腸道蠕動，保護眼睛健康，更能穩定血壓、維持體內的電解質平衡。水蜜桃的糖含量較高，故此建議關注血糖的人士必須注意食用分量，避免攝取過多糖分。

熱量：42卡路里

脂肪：0.2克

糖：8.1克

膳食纖維：1.5克

維他命C：4.1毫克



中秋水果4｜提子增免疫力 助防癌糖分＝楊桃4倍

葡萄含有豐富維他命A、B、C、E、胡蘿蔔素（istockphoto）

每100克計算，提子的熱量為66卡路里，脂肪0.4克，糖16克，膳食纖維0.9克，維他命C有4毫克。它的糖分等於4個楊桃！葡萄含有豐富維他命A、B、C、E、胡蘿蔔素、花青素、多酚類、鉀等營養素，有助抗氧化、增強免疫力、促進膠原蛋白合成、抗炎、維持血管健康等。葡萄皮含有豐富白藜蘆醇，而葡萄籽含有豐富源花青素，有助預防癌症、消除自由基，但進食原粒葡萄前，一定要將其清洗乾淨。揀提子貼士｜超甜香印巨峰揀法不同咪搞錯！日專家1招睇顏色就知

熱量：66卡路里

脂肪：0.4克

糖：16克

膳食纖維：0.9克

維他命C：4毫克



中秋水果5｜白肉火龍果消水腫防便秘 脂肪與提子相同

火龍果有助消水腫、促進腸胃蠕動、預防便秘。（Lovefood Art@Pixabay）

每100克計算，白肉火龍果的熱量為51卡路里，脂肪0.4克，糖7.6克，膳食纖維1.7克，維他命C有5.3毫克。火龍果屬於低卡水果，含有豐富維他命B雜、C、膳食纖維、果膠、鈣、磷、鐵、鉀等營養素，有助消水腫、促進腸胃蠕動、預防便秘。黃色火龍果≠麒麟果？火龍果紅白黃營養身價不同 1食法抗氧化增5倍

熱量：51卡路里

脂肪：0.4克

糖：7.6克

膳食纖維：1.7克

維他命C：5.3毫克



中秋水果6｜紅肉火龍果：花青素甜菜紅素豐富

紅肉火龍果的熱量為50卡路里（istockphoto）

每100克計算，紅肉火龍果的熱量為50卡路里，脂肪0.2克，糖7.3克，膳食纖維1.3克，維他命C有6.3毫克。它的營養成分和上述的白肉火龍果差距不大，但因為它紅肉的原故，紅肉火龍果更含有豐富甜菜紅素、天然花青素和鋅，有助抗氧化、促進代謝、提升免疫力等。揀火龍果貼士｜火龍果唔係愈紅愈甜！清甜冇蟲3特徵 尾皺皺地至好

熱量：50卡路里

脂肪：0.2克

糖：7.3克

膳食纖維：1.3克

維他命C：6.3毫克



中秋水果7｜柚子改善心血管健康 減少血栓形成

柚子能改善心血管健康，減少血栓形成。（資料圖片）

每100克計算，柚子的熱量為38卡路里，脂肪0.1克，糖7.1克，膳食纖維1克，維他命C有19毫克。柚子含豐富維他命B、C、胡蘿蔔素、膳食纖維、鉀、皮甙等，有助改善消化，促進腸道健康，調整血壓，增強免疫力等，更能改善心血管健康，減少的血栓形成。關注血糖健康及腎臟功能欠佳的人士必須注意進食分量。

熱量：38卡路里

脂肪：0.1克

糖：7.1克

膳食纖維：1克

維他命C：19毫克



中秋水果8｜柿子維他命C最豐富是梨15倍 避免空腹進食

柿子含豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素（istockphoto）

每100克計算，柿子的熱量為70卡路里，脂肪0.2克，糖12.5克，膳食纖維3.6克，維他命C有66毫克，梨只有4.3毫克，它維他命C含量是雪梨的15.3倍！柿子含豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、膳食纖維、鉀、果膠等，有助促進腸道蠕動，穩定血液中的膽固醇和血壓等，更有抗氧化的功效。但由於柿子含單寧酸，容易跟胃酸和鐵質凝結，從而容易影響消化和對鐵質的吸收，故此建議避免空腹食用柿子，以及必須注意進食分量。

熱量：70卡路里

脂肪：0.2克

糖：12.5克

膳食纖維：3.6克

維他命C：66毫克



資料來源：營養師Charlene Wong