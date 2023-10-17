佳之選又出事瑤柱麵含未標示防腐劑 錦華坊蛋麵超標3倍1類人忌食?

食物環境衞生署食物安全中心公布，有預先包裝雞蛋麵和瑤柱麵樣本驗出二氧化硫。食安中心已指令停售及回收。二氧化硫為防腐劑的一種，但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可出現頭痛、噁心，甚至呼吸困難等症狀。



錦華坊蛋麵/佳之選瑤柱麵含二氧化硫 食安：已指令停售

食安中心在昨日（16日）公布，錦華坊雞蛋麵、佳之選瑤柱麵均驗出違規防腐劑二氧化硫。錦華坊雞蛋麵產品正名為香港製造雞蛋味麵，產地香港淨重四百五十四克，相關批次的此日期前最佳是二○二五年八月十五日。食安指他們是從柴灣一超級巿場檢取上述雞蛋麵樣本作檢測，故涉事商品明顯已流出市面。而檢驗結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之六十一，超出法例上限的百萬分之二十。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

錦華坊雞蛋麵、百佳佳之選瑤柱麵含未標示二氧化硫（網上圖片）

佳之選瑤柱麵早前已有樣本驗出含有未標示的二氧化硫，現在又有另一批次的瑤柱麵樣本亦驗出二氧化硫，同樣涉事樣本的食物標籤都未有標明有關添加劑的資訊。食安指樣本是從深水埗一超級巿場抽取的一個瑤柱麵樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。涉事的佳之選瑤柱麵產地為中國淨重四百五十四克，涉事批次此日期前最佳是二○二四年十二月十五日，經銷商是百佳超級市場。

食安中心指，他們已知會涉事商戶和製造／經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，以及下令對受影響批次產品進行回收。同時表示中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，如有足夠證據，中心會提出檢控。

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐 常見於香腸、醃菜中

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐常見於香腸、醃菜中（istockphoto）

根據食物安全中心資料，二氧化硫是一種防腐劑又名亞硫酸鹽，是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物。可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。

二氧化硫（亞硫酸鹽）過敏可致命 哮喘患者要小心

二氧化硫是加工食品中常見的添加劑。但食物中心同時亦提醒，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。（istockphoto）

醫學博士Daniel More, MD就曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者，進食後其過敏反應可能出現氣喘、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

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港式素炸醬麵食譜

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資料來源：食安中心/verywellhealth