佳之選瑤柱麵含未標示防腐劑停售！可致呼吸困難附消委會滿分麵食

食安中心日前公佈，百佳佳之選預先包裝瑤柱麵樣本違反食物標籤規例。當中含有未標示二氧化硫，可致過敏、氣喘、呼吸困難。



百佳佳之選瑤柱麵含未標示二氧化硫 已指令停售回收

百佳佳之選瑤柱麵含未標示二氧化硫（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心於星期二（19日）公布，一個預先包裝瑤柱麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

涉事樣本品牌是佳之選瑤柱麵，相關來源產地是中國，經銷商是百佳超級市場（香港）有限公司。有問題樣本的淨重為四百五十四克，此日期前最佳標示是二○二四年九月十五日。

百佳佳之選瑤柱麵含未標示二氧化硫（網上圖片）

中心發言人指：「中心透過恆常食物監測計劃，從深水埗一超級巿場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。」食安中心同時已指令停售，以及安排回收事項，市民可於辦公時間致電其熱線 2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。更表示會繼續跟進事件。

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐 常見於香腸、醃菜中

二氧化硫（亞硫酸鹽）常見於醃菜中（istockphoto）

根據食物安全中心資料，二氧化硫是一種防腐劑又名亞硫酸鹽，是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物。可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。

二氧化硫（亞硫酸鹽）過敏可致呼吸困難或致命 哮喘患者要小心

二氧化硫是加工食品中常見的添加劑。但食物中心同時亦提醒，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

二氧化硫（亞硫酸鹽）過敏可致呼吸困難，哮喘患者要小心（istockphoto）

醫學博士Daniel More, MD就曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。其過敏反應包括氣喘、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

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資料來源：食安中心/verywellhealth