深圳3大人氣街市！燒肉¥20斤/巨峰¥9斤 買餸返港4貼士1招可帶肉？

深圳街市｜通關後，港人又一如以往洶湧地回內地消費。內地價廉物美，確實吸引了不少年輕人回去吃喝玩樂。不過，也有另類群眾回內地是為了到街市買餸。當中大閘蟹和水果更是熱門之選。以下3間深圳街市，你又去過未？



深圳街市【1】蓮塘綜合市場設公秤 燒肉最平20人民幣一斤

蓮塘綜合市場雖然不算大，但賣的東西比較多，如一些熟食、燒肉、海鮮及滷味等，價錢相宜，是不少港人回內地買餸的選擇。燒肉最平只需20元人民幣一斤，在香港買要近一百元，不過也需注意時間，特價燒肉在大概5點左右便會被洗劫一空，而其他店舖平均約28元，香港買平均也近一百元。如果想買新鮮雞回港也不用怕，一些雞檔還會貼心地幫你蒸熟入袋。

大閘蟹雖已是季尾，但仍是不少港人到內地必買的水產，這裡中型的只需38元人民幣，香港價錢大概要80元港幣以上。當然大閘蟹的價格會根據季節浮動，卻仍比香港便宜。另外，這裡和香港街市一樣有「公秤」，不用擔心被「呃秤」。

蛋撻¥10/12個

除了買餸外，這個街市也有不少熟食店舖，價錢一樣豐儉由人。喜歡吃炸物的，不妨試試這間「15巷炸野」，一間開了二十年的老字號。另外也可試試「曾師傅」糕點，蛋撻10元人民幣有12個，味道不輸香港。

蓮塘綜合市場

地址：深圳市羅湖區國威路72-1號

交通：地鐵蓮塘站D出口



深圳街市【2】福田農批市場 深圳最大的街市 丹東士多啤梨28元斤

要數到深圳最大的街市，福田農批市場可算名列前茅。市場分為不同區域，一層專賣蛋及凍肉，另一邊全層賣乾貨和肉。再上一層還有蔬菜、燒味和水果。水果均來自中國各地，品種繁多，而且便宜。想吃士多啤梨的，也不一定要到最近在深圳火紅火熱的山姆會員商店，這裡有大大顆的丹東士多啤梨，價錢也不過是28元人民幣一斤左右，相較網上訂購平了接近50元人民幣。

深圳金魚街 花鳥魚市場

這裡除了水果、蔬菜等食物外，也是一個花鳥魚市場。買完餸也可以閒逛一下。這裡有林林總總的雀鳥和觀賞魚，就像旺角的金魚街。不過謹記不要買，因不能入境。

福田農批市場

地址：深圳市福田區梅林路梅山街9號

交通：地鐵梅景站C出口



深圳街市【3】華富綜合市場 西蜜桔1元一斤 鄰近壹方天地

華富綜合市場就在龍華站旁邊，市場有賣菜、肉類、水果及熟食包羅萬有，水果款式比香港多。有時不想煮飯，不妨考慮到附近買燒味，脆皮燒肉，只售35人民幣一斤；白切雞也就35人民幣一斤。雖然街市外觀比較舊，但勝在夠便宜，水果平均也是10元人民幣一斤，江西蜜桔更賣到1元人民幣一斤。喜歡吃巨峰提子的，可以試試在這裡買，這裡也就9元人民幣一斤，還有其他品種，如陽光玫瑰、香印紅玫瑰等售賣。香港的巨峰提子大部分是來自日本的進口貨，一份也要過百元。

華富市場鄰近壹方天地，壹方天地為深圳最大的商場，集餐廳、零售及娛樂活樂等店舖，兩邊相隔若7分鐘，喜歡到深圳玩樂的朋友，也可以選擇在壹方天地消遣完到這裡買餸回去。

壹方天地（圖片來源：壹方商業）

華富綜合市場

地址：國威路 188號

交通：地鐵2號線仙湖路站B2出口



內地買餸返港4個小貼士

港人到內地買餸，很多時候不知道有什麼能帶、有什麼不能帶過關，以下提供一些小貼士，幫助大家了解清楚法例，避免觸及雷區！

1. 生肉／任何受保護動物絕對不能帶

根據現時香港法例，《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何生肉都不得從內地帶回港，如果想帶肉類回港的朋友，現時的深圳街市，大部分店舖也有提供煮熟肉類的服務，建議可詢問肉舖職員可否幫你整熟。即使是熟肉，但都應注意是否受法例保護的動物，切勿攜帶過關。（如：貓、狗）

2. 蛋類不要帶

內地雞蛋雖然便宜，體積小容易攜帶，但根據法例，所有蛋類不論帶不帶殼、部分煮熟、處於冰凍、液體或乾燥狀態等，都不能入境。全熟或作為食物其中一種配料除外。

3. 海鮮、水果和蔬菜能帶

海鮮、水果和蔬菜可以攜帶。雖然海鮮不屬肉類可以入境，但建議還是用可儲存肉類的東西放好，如：保鮮袋，以免在回港途中變壞。

4. 切勿攜帶過量

食物若是自用，當然可以帶回港，不過亦不應攜帶過量。雖然海關沒有明確表明自用的數量是多少，但數量過多一樣會被質疑。