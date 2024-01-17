深圳好去處｜落羽松染紅了　5個地鐵直達打卡景點｜附拍攝位推薦

當許多人還沉浸在哈爾濱茫茫一片的白色擁抱之中，身在南方的人卻悄悄地迎來了專屬於他們的「焦糖色浪漫」。

深圳此時的落羽松，就像打翻的調色盤，將深圳染成了甜蜜的「美拉德」夢境。



今天蒐集了5處深圳市區的落羽杉林，每個都是地鐵直達，等到週末，最適合出門賞「杉」。👇👇👇

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1. 泰華梧桐島

泰華梧桐島的四季各有精彩，而每年的1月至2月中旬，這裏就像被一陣風襲過，層林盡染，因為那便是落羽杉正紅的時分。被染紅的落羽杉，就像一簇簇燃燒的火焰，掛滿原本的翠綠枝頭。

從正門直入的湖邊廣場，是整座園區拍落羽杉最好拍的位置。落羽杉和湖水互為點綴，在夕陽的浸染下，褐色的落羽杉顯得更加火紅。

夕陽將落未落時，是整座梧桐島最漂亮的時刻。坐在湖邊的咖啡廳，看湖面金光粼粼，天邊變成了和落羽杉一個顏色，一切都在此刻交融成一幅美好圖卷。

泰華梧桐島

地址：深圳寶安區航空路

交通：深圳地鐵1號線固戍站

最佳拍攝時間：15:00-18:00

最佳拍攝位：湖畔平台、BAFAcoffee



2. 四海公園

陪伴了蛇口人多年的四海公園，也是個甚少人知道的深圳落羽杉冷門打卡地。

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在別人看來它只是一座普通的社區公園，但一點都不影響它的好拍程度。

鬆弛，是踏進四海公園的第一印象。四周居民日月累積的煙火氣，讓我的腳步不自覺地慢了下來。整片落羽杉化作背景牆，不用刻意找角度，隨意拿起手機就非常好拍。

整座公園裏湖邊的落羽杉長勢最為喜人，連綿一片的金黃，輕鬆get美拉德風。

四海公園

地址：深圳南山區公園路6號

交通：深圳地鐵12號線四海站A出口

最佳拍攝時間：15:00-18:00

最佳拍攝位：花林堤、彎月廊



3. 深圳中心公園

中心公園也在最近幾年逐漸成為深圳人觀賞落羽杉的寶藏打卡地，大片連綿的赤紅，彷彿踏入了童話夢境一般。

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厚重的杉葉過濾着冬日暖陽，投射在草坪上彷彿都帶着絲絲焦糖香氣，像極了像極了日系油畫中的唯美畫面。

同時有着大片落羽杉與平坦草地D2區，是遊人露營賞杉的熱門區域。曬着太陽欣賞那醉人的紅色海洋，雖身處城市中，卻有着愜意的避世之感。

深圳中心公園

地址：深圳福田區振華西路1號

交通：深圳地鐵3號線華新站A1出口

最佳拍攝時間：10:00-12:00/14:00-17:00

最佳拍攝位：D2區/E1區/E1人工濕地湖



4. 蓮花山公園

蓮花山公園的蓮花湖與漾日湖，每年都會因為落羽杉而「翻紅」。

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杉樹上三種顏色的枝葉相互交疊，猶如一幅濃郁重彩的油畫，將冬日的蓮花山點綴得五彩繽紛。

蜿蜒着的木質棧道、斑駁跳躍的湖泊光影，這滿滿的日系氛圍感，每年都會吸引許多攝影愛好者，來這裏捕捉這份專屬於冬季的美好。

蓮花山公園

地址：深圳福田區蓮花山公園

交通：深圳10號線蓮花村E出口，3號線少年宮F出口

最佳拍攝時間：10:00-12:00/14:00-18:00

最佳拍攝位：蓮花湖、漾日湖



5. 仙湖植物園

仙湖植物園的落羽杉冬日裏也是數一數二的美好。

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不管是春節時來祈福，還是週末徒步，最近這片絕美的落羽杉湖景是萬萬不能錯過的。

落羽杉沿着蘆汀鄉渡的岸邊點片交織，許多遊客看到這幅絕美的冬日華景，紛紛聚集在這裏打卡合照。

除了蘆汀鄉渡，水生園旁的落羽杉也紅了一片。紅綠交織的樹羣在藍天碧水映襯下色彩斑斕，暈染出絕美冬色。

不同的角度，每一棵樹甚至每一個側面，都是不同層次的紅。移步換景間，屬於落羽杉的童話故事正向你娓娓道來。

仙湖植物園

地址：深圳羅湖區仙湖路160號

交通：深圳地鐵8號線仙湖路站C2出口

最佳拍攝時間：10:00-12:00/14:00-18:00

最佳拍攝位：蘆汀鄉渡，水生園



美景雖好卻稍縱即逝，抓住這大好的暖冬時分，去用眼睛記錄下這漫山遍野的燦爛。

深圳落羽杉地圖

最佳觀賞時間：1月中旬—2月

觀賞建議：

1. 保護落羽杉生長環境

2. 打卡時請勿隨意遺棄垃圾



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