腸梗塞｜花菇/年糕5類食物易塞腸或恐腸破裂！5種人高危飲食要慢

傳統大時大節，桌上少不了花菇、湯圓，原來它們都是導致腸梗塞的高危食物。一旦腸道梗塞，食物無法通過，便會造成肚脹、肚痛、嘔吐，嚴重者會引發腸臟破裂、腹膜炎，甚至腸臟缺血壞死，後果不容忽視。外科專科醫生張宗揚指，腸梗塞的高危群組包括腸臟消化功能衰退、牙齒不全致咀嚼能力減弱的長者，以及曾經在肚子做過外科手術的人士。



張宗揚醫生指，花菇是常見的塞腸食物之一。（資料圖片）

腸梗塞4類人最高危

賀年食品如年糕、湯圓、花菇都屬於高纖維或難消化的食物，張宗揚醫生提醒，如果長者的咀嚼功能和消化功能較弱，又或是曾經做過剖腹手術，部分或全胃切除，和曾有腸梗塞病史的人，都有機會被食物卡在腸道，引起梗塞，又稱「糞石型小腸梗塞」。

5類高危食物包括：

1 糯米製品：年糕、糭、湯圓等

愈有嚼勁、愈硬的的食物，愈不容易消化，最常見的是糯米類食物，例如年糕。（資料圖片)

2 難消化食物：肉乾、臘肉、魷魚絲等

難消化的食物，如肉乾也屬高危。(資料圖片)

3 高纖水果：柿子，菠蘿等

杮(VCG)

4 高纖蔬菜：竹筍，牛蒡，芹菜等

高纖蔬菜如芹菜屬腸梗塞高危食物。(Valentin Balan@Unsplash)

5 木薯粉製品：麻糬、珍珠等

避免腸梗塞，木薯粉製品如麻糬都不宜多吃。 (資料圖片)

腸梗塞5徵狀肚痛、嘔吐 須剖腹手術治療

一旦出現腸梗塞，徵狀可能包括嘔吐、肚痛、沒有排便、不斷放屁、肚脹，這時必須及早求醫。

醫生會根據情況安排X光或電腦掃描檢查，禁食並給予靜脈吊液，亦有可能需要插入鼻胃管引流腸胃液。糞石型腸梗塞大部分都需要手術治療，外科醫生會剖腹找出梗塞的小腸，在小腸開一個小傷口把卡住的食物拿出，然後小心把小腸開口縫合，手術便告完成。手術後病人一般要住院數天至一星期，待腸胃恢復可以進食便能出院。

張醫生提醒，假如新年期間未能找家庭醫生求助，便需要前往醫院急症室求醫，不宜拖延。

預防腸梗塞5個方法

1 葉菜類蔬菜不宜生吃

常見的高纖蔬菜有芹菜、竹筍、香菇、海帶、番薯等。葉菜類盡量不要生吃，挑嫩葉煮熟吃，煮軟一點會比較好消化，煮菜時菜梗或老葉，也盡量把它挑掉。曾有腸梗塞病史的人更要盡量少食高纖維和難消化的食物。

葉菜類盡量不要生吃。（photo-ac)

2 減慢飲食速度

咀嚼食物慢慢吞嚥，避免狼吞虎嚥，這樣可以減少腸道負擔，促進消化。

3 別長時間坐著

過年期間很多人喜歡麻雀耍樂，但切記不要長時間坐著不動，閒時多散步、跳舞或做一些輕鬆的運動，促進腸道運動，增加血液循環。

4 記得飲水

保持足夠的水分攝入，有助於腸道順暢，避免便秘等問題。

5 盡快求醫

如果有腸道不適症狀，如腹痛、腹脹、嘔吐等，應及時就醫，接受專業醫生的診斷和治療。