煮食爐中毒｜70歲婦煮食因用1物一氧化碳中毒！機電署安全煮食8招

煮食爐中毒｜早前（2月3日）一名70歲婦人使用氣體煮食爐時，一氧化碳中毒失去知覺，被送往屯門醫院，及後轉往東區醫院接受治療，幸而治療後情況穩定並已出院。經調查後，發現煮食爐上加上了稱為「節能環」的非原廠配件肇禍，加上室內通風不足，一氧化碳水平急升而引致意外。「節能環」在港不普遍，但淘寶網站卻有大量款式，最便宜只需$10。



淘寶網站有大量「節能環」款式，最便宜只需$10個。（淘寶圖片）

「節能環」意外的罪魁禍首？

在意外發生後，機電工程署到單位檢查，發現煮食爐具為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，惟2個爐頭均加裝了稱為「節能環」的配件，認為是意外的源頭。

翻查資料，2023年8月及12月亦有人因「節能環」而出現煮食時一氧化碳中毒的意外。機電署及海關曾在去年9月大規模巡查商舖，又據《消費品安全條例》，任何人不得進口、製造或供應此消費品。

「節能環」是什麼？

不過，在淘寶網站仍可輕易找到氣體煮食爐的「節能環」，最便宜$10便可買到一個。淘寶店家稱未使用前，熱能會四周擴散、火焰不集中，使用後能阻隔擴散提升熱能，令傳熱更快、節約氣體和時間，甚至聲稱只需原火力的3分之2，就達到原火力的效果。

節能環真可省時省力，高效節能？（淘寶圖片）

機電工程署：「節能環」沒節能效果

機電工程署曾就「節能環」交實驗所進行測試，證實煮食爐加裝後反而令爐火不正常燃燒，所排出的一氧化碳明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，更沒有節能的效果。

機電工程署指「節能環」安裝後，令煮食爐增加一氧化碳排出，亦沒有節能的效果。（機電工程署圖片）

爐頭不宜安裝非原廠配件 錫紙/爐架都唔得

除了「節能環」，機電署也建議不宜在爐頭上安裝非原廠爐具的配件，包括錫紙和爐架，避免爐火不正常燃燒而發生意外。

機電署亦提醒使用爐具時，必須確保廚房空氣流通，但避免火焰直接接受風足。煮食用具宜放在爐頭中央，不宜使用直徑過大的煮食用具，以免爐火熱力被反射到爐面可能導致過熱而產生意外。

機電署教安全煮食8貼士，爐火超出鍋邊會浪費能源。（photo-ac）

煮食慳煤氣貼士

1.選擇一級能源標簽的氣體煮食爐具，產品的能源效益最高。

2.調校爐火配合鍋底大小，爐火超出鍋邊會浪費能源，亦不會提高煮食效率。

3.先用慢火爐頭加熱砂鍋內的食物，或選用慢火煮食鍋烹煮食物，均可節省能源。

4.經常使用鍋蓋保存鍋內熱力，可節省能源。

5.將冷藏食物自然解凍後才烹煮。

6.選用傳熱性能良好的煮食器皿。煮食時將烹飪器皿蓋好，可令食物較快 煮熱 / 煮熟，因而節省能源。

7.保持煮食爐具清潔，以維持最佳燃燒效能。

8.食材分量要適當，避免浪費食物，亦可節省能源。

資料來源：機電工程署