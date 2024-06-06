家計會與懷智推自閉症青少年性教育教材套　助交友戀愛建人際關係

自閉症譜系的青少年在成長期間，會出現社交障礙、不懂與人交流、與人交流時未必能掌握對方真正想法，使他們社交生活大受影響，甚至難以與人建立親密關係。為此家庭計劃指導會及基督教懷智服務處合作，推出全新性教育教材套，藉有趣簡單的遊戲方式，幫助他們解讀人際關係，及學習所需的技巧去建立健康的友誼及戀愛關係。



教材套獲兒童事務委員會兒童福祉及發展資助計劃資助，根據自閉症譜系青少年的特質而設計，透過30個富趣味性及貼地的社交情境圖卡、小測驗等遊戲，幫助他們了解不同情境核心，及教導他們從別人的角度去觀察和感受事物，讓他們明白及學習社交常規，並為社工、家長及照顧者提供教學資源庫，讓他們能夠持續向自閉症譜系青少年推行適切之性教育及兩性關係教育。

家計會教育主任周卉卉表示，相信自閉症譜系青少年與其他青少年同樣有獲得全面性教育的權利，以發展所需的性知識、生活技能和健康的性態度，懂得為自己作出明智的決定。

基督教懷智服務處督導主任李端怡，期望社會大眾多理解自閉症譜系青少年於心智解讀及社交技巧上的學習需要，更重要是給予機會他們實踐不同的社交情境，擴大他們學習社交的機會及豐富他們的人際網絡。