自閉症青年獲瑰麗酒店培訓提升技能　畢業後獲聘：發掘到我潛能

曾在酒店做用餐服務和客房服務的樂男在遭解僱後，輾轉來到社企餐廳工作，並參加瑰麗酒店與非牟利慈善機構《愛．傳遞》合辦的「Blu Up技能提升計劃」。他在香港瑰麗酒店的BluHouse餐廳培訓期間，讓他更了解到自己的興趣，就是將薄餅切成均等份，「對重覆性嘅工作有興趣。」他更自製一本「秘笈」，上面寫滿不同工作步驟，其中一頁寫着「相信自己」，讓自己有信心可處理繁複工序。



「Blu Up技能提升計劃」今日（27日）舉行畢業禮，首批6名輕度至中度自閉症學員，在經歷5個月培訓後正式畢業，有3名學員將會獲得瑰麗酒店的全職侍應合約，下2人或會被其他酒店聘請。



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畢業學員樂男此前曾在另一酒店擔任用餐服務和客房服務的員工，但在工作一年後便因酒店生意欠佳而被解僱，輾轉下到社企餐廳「秀樺廚房」工作，他指「《愛．傳遞》發掘到我嘅潛能」，讓他可參與Blu Up培訓計劃。

用心學習練成「秘笈」：對切薄餅重覆性工作有興趣

樂男十分用心學習餐飲知識，更將學習到的精髓寫成一本「秘笈」，「咖啡種類太繁複，要寫低先得。」他最喜歡的工序是切薄餅同麵包，「對重覆性嘅工作有興趣」，而將薄餅切成不同等份是重覆的工序，可跟着步驟做，讓他感到十分開心。

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樂男對瑰麗酒店的工作環境感滿意，因這裏的工作氣氛良好，又有美麗海景，而且食客和同事都很友善，「可以繼續喺到做就好喇。」

另一學員愛沖拉花咖啡 技術獲咖啡師認可

另一畢業學員錦盈認為，在計劃中，最開心是可以學識沖咖啡，最喜歡沖Latte拉花咖啡，她的拉花技術更獲BluHouse的咖啡師認可。她亦指，十分感激導師和同事，因在第一日上班，同事就讓他們感到自己是受歡迎的。

導師覺學員表現比想像中好：好肯學、好肯做

學員導師Thomas認為，學員的表現超乎其想像的好，「初初以為佢哋可能會好慢，但其實佢哋工作比想像中快，而且好肯學、好肯做」，讓他意想不到。

他指學員由後勤學起，先學抹餐具、佈置餐桌等，然後就到不同部門學習，如薄餅部、咖啡部等；他覺學員在培訓期間進步不少，「初初有少少怕醜，唔敢點講嘢」，而現時則會自動自覺懂得每日的工作。

Thomas分享指，有時客人會對學員有負面意見，如質疑地問學員「得唔得㗎」、「望落去好似唔係普通人咁」、「佢好似好新」等等，學員在聽到後向導師傾訴，他則告訴他們做好自己即可，「人有好多種，唔可以規管到佢哋講啲咩。」幸而他認為學員在上班時仍是開心為主，「佢哋食飯嗰陣，會同我哋講好開心學到新嘢，好似技能解鎖咁。」

學員導師Thomas勉勵學員在面對客人負面意見時，做好自己便足矣。（梁祖兒攝）

瑰麗酒店望深化使命企業角色 提供包容性就業機會

在瑰麗酒店BluHouse培訓期間，學員會有1對1的導師陪伴及提供輔導，指導學員在酒店餐服務的技能，如餐桌禮儀、沖咖啡、接待客人等。6名學員在畢業後，有一半可與瑰麗酒店簽署全職侍應合約，其工資、員工福利會與同級別的員工一樣，惟學員可有彈性上班時間，以照顧他們的特殊需要。至於其他學員則可選擇到其他酒店就業。

瑰麗酒店董事總經理孟曉和表示，提供平等的就業機會予不同的社區人士十分重要，計劃在今年1月首推，未來會持續開展，6月底將有第二批批學員到瑰麗酒店實習。瑰麗酒店社區公益總監吳家麗亦表示，1年前在秀樺餐廳初見這班學員，他們對餐飲業的熱誠令其十分感動，希望這計劃可強化瑰麗酒店作為使命企業的角色，為弱勢社群提供包容性就業機會。

瑰麗集團自去年3月起起，也已在內地的多家酒店對SEN（特殊教育需要）青年群體開展類似實習計劃，包括於北京及廣州，以工作鍛煉的形式幫助他們汲取工作經驗，以融入社會。首期計劃為期兩年，總共會為不少於100名SEN年輕人提供實習工作機會，目前該計劃在內地三家酒店同時開展，如今已經有50名SEN學員順利完成工作實習，有學員在實習期後正式加入了瑰麗集團，又或是在其他企業找到了正式工作。

與瑰麗酒店合推Blu Up計劃的《愛．傳遞》創辦人潘嘉麗指，學員先從明愛樂舞職業培訓學校受訓，然後展開為期5個月的Blu Up培訓計劃，在首3個月會先到位於深水埗的社企餐廳「秀樺廚房」接受基本訓練，然後再到瑰麗酒店的BluHouse餐廳做2個月的設深入訓練。她對學員的成長感欣慰，「佢哋同第一次做presentation（報告）嗰陣好唔同，好似個媽媽睇住孩子成長。」

華人置業 （0127）在2022年將公司名下的深水埗地舖出稱予「愛．傳遞」以舉辦社企餐廳，以「大劉」劉鑾雄與太太、華置行政總裁「甘比」陳凱韻的長女劉秀樺命名為「秀樺廚房」，主要幫附近的基層家庭同聘用自閉症人士。