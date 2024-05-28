教育局推中學家長教育課程架構　設4範疇聚焦青年發展需要

教育局今日（28日）推出《家長教育課程架構（中學）》，內容聚焦青少年的發展需要，設有四大核心範疇，包括「認識青少年發展」、「促進青少年健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」及「促進家校合作與溝通」，鼓勵學校設計和舉辦家長教育課程或活動時，可參考架構內容。目前網站設有8個示列，供家長更有系統地學習培育子女所需的知識和技能。



教育局今日（28日）推出《家長教育課程架構（中學）》，鼓勵全港中學參考架構內容舉行活動。（教育局網站截圖）

局方據家校合作及家長教育專責小組建議，委託香港浸會大學持續教育學院分階段為幼稚園、小學和中學學生家長制訂家長教育課程架構。當中中學部分包含四個核心範疇，分別為「認識青少年發展」、「促進青少年健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」和「促進家校合作與溝通」。

教育局示例中，則包括與師友相處、認識青少年精神健康、建立健康兩性關係、家長育兒手法以及幫助非華語家庭融入社會等元素。

教育局發言人表示，鼓勵所有中學參考課程架構，並按校本情況，選擇、安排和設計家長教育活動。而其他機構團體如家長教師會、家長教師會聯會、專上院校和非政府機構，則可參照課程架構，設計和提供切合學生和家長需要之家長教育課程或活動。家長可細閱課程架構，從而有系統地了解子女的發展和學習需要。

教育局將於下周四、五（6、7日），以及6月13日下午舉行簡介會，向持份者介紹課程架構。課程架構詳情已載於教育局「家長智Net」網頁：

www.parent.edu.hk/smart-parent-net/topics/article/framework_sec

