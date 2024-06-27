教育局副局長施俊輝談STEAM發展　將加強國際聯繫　培育創科人才

STEAM教育近年備受學界關注，教育局副局長施俊輝今（27日）在專欄撰文，談及早前聯同多位教育界人士到上海交流，探討數學和科學教育發展。他表示，教育局將進一步加強與國際和國家專業機構的聯繫，讓教師以更宏觀的角度了解國際發展趨勢。他又指，STEAM教育不能單靠教育局和學校推動，需要多方支持。



施俊輝在6月中與課程發展議會主席潘偉賢教授，聯同40位學者專家、校長、教師等前往上海進行交流，了解當地在數學和科學教育的發展，以及國家推動創科教育的經驗。交流團到訪上海數學與交叉學科研究院及聯合國教科文組織教師教育中心，與上海教育科學研究院、復旦大學和華東師範大學，以及上海兩所中小學的專家交流。

教育局副局長施俊輝和交流團參與聯合國教科文組織教師中心的座談會。（教育局圖片）

施俊輝提到，內地專家與交流團代表均認為STEAM教育普及化和精英化是相輔相成，提升整體學生能力的同時，亦要加強發展拔尖。他表示，教育局將進一步加強與國際和國家專業機構的聯繫，並探討與聯合國教科文組織教師教育中心合作，讓教師從更宏觀的角度了解數理科技教育的國際發展趨勢。

他指出，STEAM教育不能單靠教育局和學校推動，亦需要專上院校、專業團體、創科企業和相關政府部門的支持，教育局將持續以「普及化、趣味化、多元化」方式推展STEAM教育，培育更多創科人才。