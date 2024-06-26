職訓局設戶外遊戲教學場地推出新課程 培訓人才支援社福教育界
撰文：盧嘉傑
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職業訓練局（VTC）為進一步配合社會的遊戲應用發展，包括社福界及幼兒教育界的需要，於2024／25學年開辦「遊戲為本學習高級文憑」課程，課程涵蓋設計遊戲、帶領遊戲及評估及調整遊戲三方面，並於香港專業教育學院（IVE）沙田院校設大型戶外遊戲教學場地「WE Park」，冀透過專業培訓，培育遊戲學習專才。
隨著遊戲應用漸趨多元，教育及社福界積極將遊戲廣泛應用於幼兒及青少年教育、長者護理，以至精神健康等服務，VTC特開辦全新的「遊戲為本學習高級文憑」課程，透過課程填補本地欠缺受專業遊戲教學及輔導培訓的人才。學生將會學習到「設計遊戲」、「帶領遊戲」，以及「評估遊戲行為」的理論及實踐。例如：學生學習設計遊戲促進服務對象身心健康；通過遊戲改變參加者的思考及行為模式，協助參加者解決困境；了解不同年代的文化及知識，根據跨年齡層參加者的活動及感官能力和認知水平等調整遊戲內容。
職業訓練局（VTC）幼兒、長者及社會服務學科學術總監何潔宜表示，新課程於佔地一萬五千平方尺「WE Park」為學習基地，學生能接觸到不同社福機構或辦學團體不同年齡層人士，能幫助學生實踐遊戲為本學習的技巧。學生亦會被安排到社福或教育機構實習。
何潔宜強調，遊戲是社會服務發展的新趨勢，遊戲學習經常涉及醫療、社福、教育三方面的跨專業協作，因此需要學習教育、社會服務與創新，以及活動管理的知識。畢業生亦可同時獲發與遊戲相關的專業證書，例如藝術及帶領大自然活動等範疇，提升就業能力。