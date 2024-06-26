職訓局設戶外遊戲教學場地推出新課程　培訓人才支援社福教育界

職業訓練局（VTC）為進一步配合社會的遊戲應用發展，包括社福界及幼兒教育界的需要，於2024／25學年開辦「遊戲為本學習高級文憑」課程，課程涵蓋設計遊戲、帶領遊戲及評估及調整遊戲三方面，並於香港專業教育學院（IVE）沙田院校設大型戶外遊戲教學場地「WE Park」，冀透過專業培訓，培育遊戲學習專才。



IVE幼兒、長者及社會服務系早前接待鄰舍輔導會的服務對象到戶外遊戲教學場地「WE Park」，由IVE學生為他們設計及帶領多項遊戲。（職訓局提供圖片）

隨著遊戲應用漸趨多元，教育及社福界積極將遊戲廣泛應用於幼兒及青少年教育、長者護理，以至精神健康等服務，VTC特開辦全新的「遊戲為本學習高級文憑」課程，透過課程填補本地欠缺受專業遊戲教學及輔導培訓的人才。學生將會學習到「設計遊戲」、「帶領遊戲」，以及「評估遊戲行為」的理論及實踐。例如：學生學習設計遊戲促進服務對象身心健康；通過遊戲改變參加者的思考及行為模式，協助參加者解決困境；了解不同年代的文化及知識，根據跨年齡層參加者的活動及感官能力和認知水平等調整遊戲內容。

職業訓練局（VTC）幼兒、長者及社會服務學科學術總監何潔宜表示，新課程於佔地一萬五千平方尺「WE Park」為學習基地，學生能接觸到不同社福機構或辦學團體不同年齡層人士，能幫助學生實踐遊戲為本學習的技巧。學生亦會被安排到社福或教育機構實習。

新課程以「WE Park」作培訓基地，讓學生實踐所學。（職訓局提供圖片）

何潔宜強調，遊戲是社會服務發展的新趨勢，遊戲學習經常涉及醫療、社福、教育三方面的跨專業協作，因此需要學習教育、社會服務與創新，以及活動管理的知識。畢業生亦可同時獲發與遊戲相關的專業證書，例如藝術及帶領大自然活動等範疇，提升就業能力。