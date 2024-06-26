有特殊學校外評被批國安教育不足　教育局：確保學生獲公平對待

教育局上周公布第二批10學校的「校外評核報告」，有服務自閉症、中度至重度弱智生的學校，被評多個科目欠缺國安教育元素等。



教育局於官網撰文反駁有意見認為做法矯枉過正，對有關言論感表遺憾，稱在「同一課程架構」原則下，特殊學校與普通學校的學生均享有相同的學習經歷和機會，包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育，而特殊學校會因應學生能力和需要調適課程。



教育局上周公布第二批10學校的「校外評核報告」，有服務自閉症、中度至重度弱智生的學校，被評多個科目欠缺國安教育元素等。（資料圖片）

被指外評矯枉過正 教育局稱對言論深表遺憾

教育局對特殊學校的外評報告內容引起議論，包括為自閉症及中度智障生而設的明愛樂群學校，被局方指「常識科未能充分涵蓋《憲法》及《基本法》教育的學習內容，」，「僅個別科目嘗試將學習內容連繫國安教育，進展緩慢」。另外，服務嚴重智障學生的保良局羅氏信託學校，被指「僅少部分科目能連繫國家安全教育的學習元素，學校須盡快全面落實國安教育」等。

教育局於官方網誌《政策正面睇》指，有市民認為教育局矯枉過正，指要求有特殊教育需要的學生學習《憲法》、《基本法》和國家安全教育並不合理，局方稱對有關言論深表遺憾。當局指，特殊教育的目標，是確保每一位有特殊教育需要的學生得到「公平的對待，享有均等的教育機會」，讓他們全面發展個人潛能。

另有3間中小學被要求改善唱國歌的聲線和態度。（資料圖片）

稱國歌雄壯有力 學校有責任讓學生明白唱國歌禮儀

局方指，在「同一課程架構」原則下，特殊學校與普通學校的學生均享有相同的學習經歷和機會，包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育。而特殊學校會因應學生的能力和需要，發展校本的調適課程，令學生達到能力可及的學習水平。

至於再有3間中小學被要求改善唱國歌的聲線和態度，教育局稱，旨在協助學校按自評循環，完善相關工作，讓學生在參與升國旗儀式時，更能展現對自己國家的認同和歸屬感。

當局指，國歌為《義勇軍進行曲》，節奏鮮明、曲調高昂、雄壯有力，表現中華民族勇往直前和不屈不撓的戰鬥精神，學校有責任讓學生明白奏唱國歌時應有的禮儀和態度，以培養學生的國民身分認同，以及對國家的尊重。