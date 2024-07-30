01貴州交流團｜貴州師範大學文旅講座　參觀大學校園博物館

《香港01》貴州遊學交流團於7月22日前往貴州師範大學參觀和出席講座。當日學生前往貴州師範大學花溪校區參觀校園和大學博物館，認識貴州的地理和生態，並邀得貴州師範大學國際旅遊文化學院院長吳佳妮為學生主持講座，分享貴州文化旅遊發展。



當日交流團早上前往貴師大，在校方代表帶領下，參觀貴師大博物館。館內展出多項貴州動物和植物標本，並且介紹當地的獨特地理環境，加深學生對貴州的認識。

《香港01》貴州遊學交流團前往貴州師範大學，參觀貴師大博物館和出席講座。（蘇煒然攝）

參觀貴師大博物館

《香港01》貴州遊學交流團前往貴州師範大學，參觀貴師大博物館。（蘇煒然攝）

專題講座探討貴州旅遊文化發展

參觀博物館後，交流團出席專題講座，認識貴州旅遊、文化發展。講座由國際旅遊文化學院院長吳佳妮主講，她主要從事貴州民族文化研究、 非物質文化遺產保護與傳承研究、旅遊文化品牌建設研究等，曾參與多項旅遊發展規劃、地方標准制定，對貴州少數民族服飾、銀飾、樂器、傳統體育用具等的遴選、徵集，採購有豐富經驗。

《香港01》貴州遊學交流團前往貴州師範大學出席講座。（蘇煒然攝）

吳佳妮院長從貴州的舊識與新知、民族文化資源概況和特色，以及多彩貴州文化旅遊等方面來作介紹，讓同學們對貴州有全方位的認識。她提到，貴州曾經是中國最貧窮的省份之一，但在十三五規劃期間已建成全面小康社會，讓九百多萬人民脫貧。此外，貴州的傳統村落與少數民族特色村寨數量位居全國第一，包括苗族、布依族、侗族、土家和彝族等，具有「文化千島」的美譽，可見其民族文化豐富多彩。

貴州因山而名

吳佳妮院長亦提到貴州具有豐富的旅遊資源，一年四季都可以欣賞到不同的自然美景，例如黃果樹瀑布、青岩古鎮和西江苗寨等，遊客亦可在3、4月份欣賞小數民族的盛裝巡遊，同時貴州亦有非常多的特色美食，一定會讓遊客大飽口福。最後，她引述貴州宣傳部部長盧雍政的話作結，指貴州「因山而名、居山而爽、向山而生、越山而進、憑山而貴」，向大家推薦貴州是個非常來遊覽的地方。

參觀貴州師範大學

貴州師範大學坐落於貴陽市，創建於1941年，是當地一流學科建設高校，以教師教育為特色的綜合性學科佈局的省級重點大學。學校現有雲岩區、白雲區、花溪區三個校區，設有26個學院，1所繼續教育學院，學科專業涵蓋哲學、文學、教育學、工學、理學等11個學科門類，目前有逾3萬名學生。該校亦是全省高素質創新人才培育的重要基地，具有豐富的教育教學資源，設有國家級教師研修基地、國家級實踐育人創新創業基地、教育部111引智基地等。