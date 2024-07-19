《香港01》貴州交流團抵黔　統戰部迎香港師生　體驗當地特色美食

7月18日，由《香港01》主辦的「貴州遊學交流團」從香港西九龍高鐵站出發，展開為期6日5夜的「村超」交流及大數據研學之旅。

本次交流團邀得世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學及迦密愛禮信中學（依筆劃序）三校逾50名師生參加。交流團於7月18日中午12：05分從香港西九龍高鐵站出發，下午17：05分抵達貴陽。

傍晚，貴州省統戰部舉辦歡迎晚宴，為《香港01》貴州交流團的青年們接風洗塵。



香港3校學生在歡迎晚宴上與貴州少數名族舞者一起起舞，其樂融融。（香港01 蘇煒然 攝）

晚宴期間，貴州港區政協委員、遵理集團創辦人梁賀琪作為團隊顧問表示，貴州近年來大力發展已非過去之貌，希望香港青年多赴內地、貴州，來感受國家發展，學習當地創新優勢。

貴州統戰部歡迎代表向香港3校青年介紹了貴州特色文化歷史。「歡迎你們來到多彩貴州，貴州三川地域，除了氣候爽外，貴州是全國唯一沒有平原的省份，很多山，很多橋，世界上最大的10座橋一半在貴州，又被稱爲橋梁博物館。貴州還有最大的望遠鏡，探索宇宙的天眼。」

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還有黃果樹瀑布、遵義會議舊址、茅台酒、陽明文化等都貴州豐富的歷史文化資源；尤其本次交流團，香港青年亦會參觀西江千戶苗寨、榕江大利侗寨等少數名族聚集區。統戰部介紹，中國56個民族在貴州都有分布區域，僅在市區就有18個少數民族。

統戰部歡迎代表表示，貴州曾是貧窮人口最多的省，而現在已全面脫貧，希望香港青年能進一步深入貴州，來這裏走一走看一看，未來亦能幫助貴州發展。

《香港01》總編輯主任蕭輝浩向統戰部領導送上《香港01》紀念禮物。（香港01 蘇煒然 攝）

「貴州遊學交流團」由《香港01》及香港01眾樂基金主辦，獲香港中聯辦、貴州省統戰部協助，向上游教育慈善基金支持、高速鐵路作「遊學伙伴」，WeChat Pay作「支付伙伴」以及Columbia作為「服裝伙伴」，並邀得貴州省政協委員、遵理集團創辦人梁賀琪（June Leung）擔任隨團顧問。