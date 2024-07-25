01貴州交流團｜訪紅飄帶體驗館學長征史　夜遊青雲市集文創旅遊區

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日至23日展開研學之旅，前往貴州體驗村超全國盛事、以及了解當地發展。交流團於行程第4日前往貴陽長征數字科技藝術館「紅飄帶」、貴州省非物質文化遺產博物館以及青雲市集，認識國家歷史、體驗貴州最新發展。



「紅飄帶」全域行浸式數位體驗館 認識紅軍長征歷史

《香港01》貴州遊學交流團參觀「紅飄帶」全域行浸式數位體驗館，認識紅軍長征歷史。（蘇煒然攝）

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交流團到訪長征數字科技藝術館「紅飄帶」，是當地新增著名的打卡處，紅飄帶建築形體設計以「中央紅軍長征路線圖」為主題，呈現為南北方向蜿蜒的紅色飄帶。「紅飄帶」是首個以長征為主題的全域行浸式數位體驗館，是貴州推進長征國家文化公園建設的重要標誌性工程，透過「藝術+科技」的創新表達形式講述長征故事。

體驗館內設6個展廳，分別重現紅軍當年搶渡金沙江、遵義會議、攀越大雪山等歷史場面。每個展廳均透過集合AI虛擬交互、全維度機械運動、三維聲場等最新技術配合現場表演，讓參觀者猶如置身歷史現場，加上參觀者需配合場景移動，令人猶如置身歷史事件當中。

「紅飄帶‧偉大旅程」分為六個廳，集合AI技術使長征的壯麗篇章活現觀眾眼前。（微博圖片)

參觀貴州省非物質文化遺產博物館

同日交流團前往參觀貴州省非物質文化遺產博物館，當中展示多項當地非物質文化遺產，包括不同少數民族的銀飾、手工藝品、醫藥製品、賽龍舟以及各種節慶用品，加深學生對少數民族的認識。

夜遊青雲市集當地潮玩新地標

《香港01》貴州遊學交流團，學生夜遊青雲市集。（蘇煒然攝）

晚上交流團前往貴陽最潮景點青雲市集自由活動，讓學生感受貴州最新發展項目。

「青雲市集」位於貴陽市南明區，是當地歷史文化街區，現在已成為獨具特色的夜間文化與旅遊消費區，吸引逾200間商戶進駐，路邊攤位擺滿了貴州及各地的特色美食，亦有文創、潮品、玩具等商店，使人流連忘返，特首李家超去年出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議時也曾到當地「打卡」。