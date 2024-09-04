8名資優中學生獲創科公司青睞　成暑期實習生體驗職場生態

資優教育學苑除向資優生教授知識之外，更提不同學習體驗以拓展他們的視野及幫助他們進行生涯規劃。8位中三至中五學生的資優生早前憑着學苑提供的不同課程，例如人工智能及雲端計算，成功以中學生的身份獲得創科公司青睞，成為暑假實習生，獲得寶貴的工作體驗機會。



林暐嵛同學感恩有機會在獲獎的創科公司當實習生。（香港資優教育學苑提供圖片）

這8位資優生完成了學苑其中一項近100小時的進階學習課程，贏得晉級成為實習生的機會，他們有機會到創科公司涉獵不同範疇，例如人工智能（AI）的應用、參與優化遊戲程式、了解在商業層面如何推廣AI，還有到學校進行AI教育項目等等。

多名實習生之中包括於新學年升讀中六的林暐嵛同學，他早前參加了人工智能和大數據課程，其後與隊友在樂齡科技活動上遇上他的伯樂，獲邀參加拍拉美有限公司暑假實習生計劃的選拔。暑假期間，他於該公司位於科學園的辦公室研究AI運作及商業推廣。林同學表示，很感恩能獲得這個工作機會，透過是次實習發現自己對科技及業務推廣等方面的工作很感興趣，故現階段會不斷探索，尋找未來發展路向。

實習生之一的方浩泓同學年僅15歲，是體驗計劃中年紀最小的實習生。（香港資優教育學苑提供圖片）

剛升讀中四的方浩泓是年紀最小的實習生，他被安排到一間遊戲公司實習，負責優化電子遊戲程式，設計對話提示玩家如何更快捷有效地完成遊戲。方同學表示，在為期一個月的實習期中，最難忘的是跟3位同事構思一項活動，透過腦力激盪法創作出天馬行空的點子。他說，是次實習最大得着就是提升了勇氣，當得到上司的鼓勵和回饋建議時，就更有動力去工作，過程中亦發現科技比想像來得有趣，使他考慮未來或會投身科技產業。

期望更多企業接受中學生成為實習生

SEED Foundation的學生體驗計劃副總監陳裕德指出，機構旨在讓年青人在科技驅動的經濟中學會面向未來，成為學生與一些創科企業之間的橋樑，希望工作體驗計劃可以讓中學實習生有所得着，亦希望將來有更多企業接受中學生成為實習生。

拍拉美有限公司的科技總監吳德川在樂齡科技展的活動遇上資優學苑的資優生，對他們表示欣賞。他說，學生們對科技充滿熱誠，亦較一般學生更具決心和更願意嘗試，認為他們的項目可以說是超水準，更讚揚部分資優生的能力超越大學生。