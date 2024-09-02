小學概覽｜至少5校設國民教育室　有學校辦無人機中國遊、華服日

教育局近年積極推動國民及國安教育，多間小學在新出版的《小學概覽2024》列明，會安排師生到內地交流、每周舉行升旗禮等；最少5間小學設立國民教育室，亦有學校設立國安教育大使。部分學校指會舉辦推廣中華文化的活動，如「無人機中國遊」、「華服日」等，更有學校表明要透過活動「加強愛國主義教育」。



最少5間小學設立國民教育室，亦有學校設立國安教育大使。（資料圖片）

有學校設有國安教育大使 多間小學辦國教活動

最少5間小學設立國民教育特別室，包括路德會聖十架學校的「國民及國安教育室」、馬鞍山靈糧小學的「校史室暨國民教育資料館」、大埔官立小學及香港路德會增城兆霖學校的「國民教育室」等。此外，不少學校如官立嘉道理爵士小學，則表示會設有國安教育大使。

部分學校列明要培養學生的愛國情懷，其中東華三院黃士心小學指會透過課程及活動，「加強愛國主義教育」。亦有學校已成立由教師組成的「國民教育委員會」，協助舉辦活動。

至少9間學校列明會安排師生到內地交流，如保良局梁周順琴小學的「同根同心」國內交流團，指要讓學生認識祖國。不少學校亦舉辦中華文化體驗活動，例如青衣商會小學將舉辦「AR中國航天發展史」、「無人機中國遊」等；聖公會主恩小學將舉辦「中華文化周」和「華服日」等。

最少5間小學設立國民教育室，亦有學校設立國安教育大使。（資料圖片）

多間學校亦跟隨教育局國民教育指引，在憲法日、南京大屠殺紀念日等重要日子舉辦活動。概覽中基督教香港信義會信愛學校表示，「會透過南京大屠殺紀念日、憲法日、升旗禮、國旗下的講話等活動學習國家安全教育，培養國家觀念和尊重法治。」多間學校亦設立升旗隊，並將在每周舉行升旗禮。

除了國安教育，不少學校如香港路德會增城兆霖學校，列明會全面推行普教中。

拔萃小學、喇沙小學辦國民及國家安全教育

從概覽可見，部分傳統名校亦加入國民教育的元素，譬如拔萃小學指全校每月以不同的主題推行德育、公民及國民教育；喇沙小學指各科的課程均滲入國民及國家安全教育的元素；拔萃男書院附屬小學設有中國文化室等。

最少5間小學設立國民教育室，亦有學校設立國安教育大使。（資料圖片）

部分學校表明增強教師國安及國教培訓

部分學校在概覽列明，會增強教師國教培訓，譬如西貢崇真天主教學校（小學部）則指，會安排內地與香港教師交流，一起策劃「中華文化及文學經典學習」校本課程。香海正覺蓮社佛教陳式宏學校則列明，所有教師於三年周期內參與不少於150小時的持續專業發展活動，包括《憲法》、《基本法》及香港國安法課程等。