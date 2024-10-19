《香港01》健康使用互聯網講座　專家傳授小學生題目上網5大心法

人與人相處要有一定禮儀，時代轉變，現今世代相處更多依賴社交媒體，同樣有禮儀要遵守，當個有禮上網者以外，亦要對網上的壞人與騙案有一定警戒心，以防誤中詐騙陷阱。《香港01》早前邀請到HKtag科技創新教育委員會委員​​梁璟熹作為嘉賓，到路德會聖馬太學校（秀茂坪），與小學生分享健康地使用互聯網的五大原則去。



嘉賓梁璟熹在資訊科技界經驗豐富，他亦是現任沙田培英中學科技學習領域統籌員及資訊及通訊科技科科主任和香港教育大學碩士課程客席講員。梁璟熹開宗明義表示，現時互聯網與每個人生活息息相關，以往「讀萬卷書，不如行萬里路」，現在透過互聯網，足不出戶也可以知天下事，不過若不正確使用互聯網，伴隨而來可能是深淵惡夢。

《香港01》早前邀請到香港教育大學碩士課程客席講員及HKtag科技創新教育委員會委員​​梁璟熹作為嘉賓，到路德會聖馬太學校（秀茂坪），與小學生分享健康地使用互聯網的五大原則去。（黃寶瑩攝）

情景題引發討論 學生扮勸導者

梁璟熹首先以不同情景題引發生學生對健康使用互聯網及上網成癮的討論，以及可能帶來惡果，之後安排學生扮演勸導者角色，以正向思維改變壞習慣。並將網上的危與機歸納為五大原則，並透過有趣的問答互動及短片，加深學生對互聯網認識之餘，開始培養健康上網的習慣。

長時間無休止上網，除了會對身心狀態以及學業帶來負面影響外，警覺性不足亦會不慎把個人私隱洩露，成為騙徒目標，最終成為受害者。因此梁璟熹引用短片去使學生對私隱的定義及保障網絡私隱有清晰概念，再引用網絡騙案的新聞，透過誇張數字，去講解網上騙案招數及趨勢。

用騙案對話截圖 生動拆解騙案趨勢

梁璟熹在講座上特別提到，網上騙案受害人，不獨是成年人「専利」，小學生亦會成為被騙主角。因此他特別指出，近年WhatsApp視像通話騙案非常猖獗，讓學生明白有可能出現情況，輔以大量WhatsApp案例截圖，與學生一起互動透過「找相同」，拆解騙徒常用的字眼及方法，生動有趣。

《香港01》早前邀請到香港教育大學碩士課程客席講員及HKtag科技創新教育委員會委員​​梁璟熹作為嘉賓，到路德會聖馬太學校（秀茂坪），與小學生分享健康地使用互聯網的五大原則去。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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