《香港01》中華文化學人招募大學生導師　現任導師分享經驗難得

為支援學校推動中華文化教育，《香港01》推出「中華文化學人計劃」舉辦各類型活動，例如中華文化巡迴展覽及攤位遊戲、參觀香港故宮文化博物館和專家講座等，並會邀請大學生擔任導師協助策劃活動，設計貼近中小學生興趣的活動，藉此與中小學生分享中華文化知識。



有份協助舉辦活動的導師表示，透過展覽及攤位遊戲可以把中華傳統文化以簡單易明的方式展示，而參加活動的學生亦可透過遊戲、活動親身體驗，深入了解中華文化，是十分寶貴的經驗，相信有助日後事業發展。



《香港01》中華文化學人計劃，學生參觀香港故宮博物館。（蘇煒然攝）

《香港01》中華文化學人計劃目的是協助中小學推廣中華文化活動，由專業學者、大專生與學生分享中華文化及歷史精粹，加深學生對中華文化的認識。除了專家學者主持講座、分享外，現正招募大專生擔任導師，以兼職或按項目形式協助構思、策劃、設計及主持活動，以生動有趣的形式讓中、小學生認識中華文化。

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策劃活動經驗難得 有助日後工作發展

多名導師均表示擔任導師策劃活動的經驗難能可貴，獲益良多。導師朱潔慧（Jessie）稱在策劃活動期間深入了解到，準備展覽前期工作的重要性，包括活動內容的設計、組織工作人員協調和實施期間可能會遇到的問題，以及臨場應變等，這些經驗都有助她日後應對相關類型的工作。

談及活動如何助學生更深入了解中華文化，導師祁若薇（KK）舉例，他們為學生設計參觀香港故宮文化博物館導賞時的「尋寶圖」，助學生參觀香港故宮文化博物館時，可接觸透過不同朝代的器物展品，透過觀察當中演變可了解中華文化的發展，配合不同學者專家的講座，有助學生更全面了解中華文化。另外，在篆刻展覽所展出的篆刻橫跨天文、醫藥、文學作品等各個生活領域，配合相關的遊戲、手工，讓學生透過有趣的方式認識中華文化。

《香港01》中華文化學人計劃「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動於香港故宮文化博物館舉行，由大專生導師向學生講解文物歷史。（蘇煒然攝）

大學生擔任導師 促進跨代交流

由大學生設計及帶領活動，有助不同年齡層學生之間的互動。導師姚偉邦（Kelvin）認為，大學生作為年輕一代，透過擔任《香港01》中華文化學人計劃導師，不僅可以促進文化知識傳承，還可以促進不同年齡層之間的互相理解和尊重。他認為連串活動有助啟發中小學生對中華文化的興趣，激發起學生的好奇心和學習動機

另一位導師張桂鵬（Perseus）亦指出，相較於學校老師而言，大學生無論是設計展覽亦或是帶領導賞都可以較為輕鬆一點，而且在一些表達手法或是闡述的角度可以引起學生共鳴。例如在香港故宮的導賞時，導師以日常的角度解讀仿古器具、陶器和青銅器體現的階級差異，令中小學生明白其實古人與現代人的相同之處。

《香港01》中華文化學人計劃，學生參觀香港故宮博物館。（羅國輝攝）

《香港01》平台助推動跨界合作

對於在《香港01》這個平台推廣中華文化，Kelvin 認為《香港01》擁有廣泛的讀者群，可以將中華文化的豐富內涵和價值傳播給更廣泛的觀眾。導師Jessie 則認為，《香港01》能夠發揮其作為媒體的影響力，搭建平台及推動跨界合作，包括邀請歷史學者和民間藝術大師合作，共同推廣中華文化。

KK表示，《香港01》給予機會大學生實踐所學，而中小學校透過這個媒介合力推辦不同展覽，使中小學生能以不同形式吸收中華文化的內涵。此外，《香港01》亦可以與大專院校的學者合作推行講座及分享研究成果，不僅有助加深學生對中華文化的認識，亦可以令對中華文化、歷史的學生接觸相關研究，培養選科興趣。

《香港01》中華文化學人計劃「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動於香港故宮文化博物館舉行，由大專生導師向學生講解文物歷史。（蘇煒然攝）

《香港01》中華文化學人計劃現正招募大專生擔任導師，以兼職或按項目形式協助構思、策劃、設計及主持向中小學生推廣中華文化的活動。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（69373528）與呂先生聯絡。

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