《香港01》學校媒體素養講座　探討新媒體資訊對社會價值觀影響

傳播科技的發展一日千里，傳統媒體隨科技進步演變為新媒體。《香港01》早前為新界西貢坑口區鄭植之中學舉辦到校講座，由地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健主講，分享新媒體的興起與發展，以及與學生探討新媒體資訊對社會價值觀的影響。



《香港01》舉辦學校媒體素養講座，由地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健主講。

講座先與學生分享傳統媒體隨着社會發展而轉型，由以往報紙或週刊形式的單向文字報道，變為讀者可自由地在網上不同的平台搜尋及選擇資訊，同時可自主發布資訊，以符合其興趣及需要。某些網站更會分析用戶喜好和習慣，從而為用戶提供獨一無二的個人化體驗，可見新媒體與傳統媒體最大的區別在於新媒體的互動性。

講座指出新媒體與傳統媒體最大的區別在於新媒體的互動性。

講者亦指出媒體機構和內容製作者在新媒體信息流中起重要的角色，他們通過創造吸引人的內容，引起用戶的關注和參與，從而在信息流中獲得更多的曝光和傳播。講座中以《香港01》不同部組的報道作例子，解釋新聞工作的意義、新聞道德及求真精神，包括刊登揭示社會問題的報道，引起社會大眾關注及討論。

新媒體世界是複雜的資訊戰場

最後，講者提醒學生在閱讀新聞資訊時應帶着懷疑的態度，並建立屬於自己的資訊或知識體系，包括留意資訊的來源、資訊細節的合理性，以及閱讀更廣泛和更多來源的資訊，成為新媒體時代下的智者。

講者提醒學生在閱讀新聞資訊時應帶着懷疑的態度，成為新媒體時代下的智者。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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