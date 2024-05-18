保良局疫後重啟中學考察團　航天科技為主題　促京港兩地學生交流

為了讓學生深入了解中華文化及豐富他們的學習經歷，保良局與北京青年聯合會合辦「家國情濃 京港同行」北京交流考察團，以創新及航天科技為主題，獲過百名來自屬下8間中學的師生參加。



考察團參觀騰訊集團北京總部，了解祖國創新科技發展。(保良局提供圖片)

考察團為期五日四夜，由中銀香港資助。學生們在旅程中參觀了多間航天及創新科技企業，包括聯想集團﹑騰訊集團以及中國航天博物館，透過專家講座以及實地考察，深入了解國家發展成果。此外，學生們亦到訪北京101中學及北京大學進行學術交流，並由現時就讀北京大學的保良局校友向屬校學生分享升學經驗和資訊，助他們預先規劃前程。另外，學生們亦參觀了北京的名勝古蹟，包括故宮﹑居庸關長城和國家大劇院等，增加他們對祖國歷史文化的認識。

考察團參觀故宮，並在故宮前合影留念。(保良局提供圖片)

考察團日前舉辦成果分享會，學生代表透過精心製作的海報及短片，向出席嘉賓闡述他們在北京的所見所聞，並展示他們與當地學生建立的真摰友誼。擔任主禮嘉賓的立法會議員﹑嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）及歷史系教授劉智鵬為考察團作總結，與在場嘉賓探討在社會急速發展下，學校應該如何規劃不同的交流細節，以使同學們能更深度了解國情。保良局主席龐董晶怡表示，希望同學們能藉着是次機會，深入認識祖國的航天科技發展，同時對未來的升學之路有清晰的了解和規劃。