《香港01》山東中華文化歷史交流團　重點參觀國家級地標武梁祠

《香港01》將於11月28日至12月2日期間舉行為期5日4夜的「中華歷史文化山東交流團」，獨家安排參觀是次交流團合作單位的山東廣播電視台之外，亦會到訪國家級重點文化歷史地標的武梁祠，以及與當地中學交流，而「01教育」亦會全程報道交流團各項活動。



中華歷史文化山東交流團現正接受中學報名，查詢詳情歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『中華歷史文化山東交流團查詢』）、WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生，亦可填寫網上表格。點擊索取活動回顧及報名2024《香港01》中華歷史文化山東交流團

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重點行程參觀山東電視台、武梁祠

交流團的重點之一是參觀交流團合作單位的山東電視台，學生到訪山東電視台期間將可以參與有關山東文化節目的拍攝環節，了解傳媒運作方式，以至是與有豐富媒體經驗的專家交流對談。

交流團預計將於11月28日至12月2日期間舉行，為期為5日4夜，重點行程包括參觀山東電視台，學生可於電視台參與有關山東文化節目的拍攝環節，了解傳媒運作方式，並與有豐富媒體經驗的專家交流對談。

武梁祠：唯一能圖文並茂證明三皇五帝的存在

交流團另一重點行程是到訪於1961年被列為全國首個重點文物保護單位的「武梁祠」，其內的石刻是唯一能圖文並茂證明三皇五帝的存在，成為研究上古先賢的重要材料。

交流團另一重點行程是到訪於1961年被列為全國首個重點文物保護單位的「武梁祠」。武梁祠是山東嘉祥的一處漢代家族祠堂，其內的石刻以嘉祥武氏墓群石刻之名列入第一批全國重點文物保護單位，亦是唯一能圖文並茂證明三皇五帝的存在，成為研究上古先賢的重要材料。

透過祠內的歷史文物認識君君臣臣、父父子子、忠孝節義的歷史典故。山東電視台早前曾拍攝一共4集紀錄片《武梁祠》，展示武梁祠的歷史、藝術及思想價值觀，廣受歡迎。

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另外，交流團亦會參觀多個當地景區，欣賞山東當地的著名而獨有的景色，包括曲阜的孔廟及孔府、泰山風景區、黑虎泉、大明湖、百花州等，亦會觀看泰山皮影戲。最後，學生到訪濟南中學期間，可以透過不同活動與當地學生互相認識及交流 。

「中華歷史文化山東交流團」以學校為報名單位，學校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金讓學生參加。有興趣報名查詢，可透過以下連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進。

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